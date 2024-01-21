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شرط أتلتيكو مدريد للتفريط في أنخيل كوريا لـ الاتحاد

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٤٣ مساءً
شرط أتلتيكو مدريد للتفريط في أنخيل كوريا لـ الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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ذكرت تقارير إعلامية، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني حدد شرطه لبيع نجمه الأرجنتيني أنخيل كوريا لنادي اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر موقع TNT Sport أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو أبدى رغبته في ضم كوريا، وتحدث مع إدارة الاتحاد لضم اللاعب من صفوف الأتلتيكو.

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وقال الصحفي الإسباني ” ماتيو موريتو” عبر حسابه في منصة ” إكس” : “أتلتيكو مدريد يريد الحصول على 40 مليون يورو للتفريط في كوريا “.

أنخيل كوريا بديل بنزيما

وسيكون تعاقد الاتحاد مع كوريا بمثابة إنذار باقتراب رحيل الفرنسي كريم بنزيما التي طالبت جماهير الاتحاد في أكثر من مناسبة برحيله بسبب تراجع مستواه مؤخرًا.

أنخيل كوريا
كوريا

ويلعب أنخيل كوريا مع نادي أتلتيكو مدريد منذ عام 2015 قادمًا من نادي سان لورينزو الأرجنتيني، كما تُوج بـ 3 ألقاب مع أتليتكو مدريد وهم ” الدوري الإسباني موسم 2020/ 2021، الدوري الأوروبي موسم 2017/ 2018، كأس السوبر الأوروبي عام 2018″.

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