شرط احتساب الأرملة كأسرة مستقلة في الضمان الاجتماعي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أحقية الأرملة في احتسابها كأسرة مستقلة في الضمان الاجتماعي كما هو معمول مع المطلقة لكن بشرط.

احتساب الأرملة

جاء ذلك خلال رد خدمة العناية بالمستفيدين عبر الحساب الرسمي بمنصة “إكس”، على سؤال يقول “هل سيتم احتساب الأرملة كأسرة مستقلة كما هو معمول مع المطلقة التي لها ابن”.

وقالت الخدمة إن “المطلقة أو الأرملة التي ليس لديها صك ملكية ولا عقد إيجار للمنزل الذي تقيم فيه، فيمكن إثبات بيانات السكن الذي تقيم فيه ولا يشترط أن يكون باسمها بشرط أن تكون المطلقة أو الأرملة لديها أبناء يقيمون معها”.

نتيجة الأهلية الخاصة بالضمان

يذكر أن نتيجة الأهلية الخاصة بالضمان الاجتماعي تظهر خلال مدة أقصاها 20 يوم عمل، والتي يتم احتسابها ابتداء من تاريخ 9 ميلاديًا بعد تقديم الطلب.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ”البطاقة الرقمية” من خلال الخطوات التالية: