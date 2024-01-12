استشهاد 19 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي جديد على دير البلح شرط احتساب الأرملة كأسرة مستقلة في الضمان الاجتماعي النصر يسعى لرحيل فوفانا و3 عروض لضمه السجن عام وغرامة 500 ألف ريال عقوبة إهمال كبار السن موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة خطيب المسجد النبوي يحذر من الغفلة ويعدد طرق النجاة منها خطيب المسجد الحرام: أتقنوا أعمالكم فهذا من أصول الدين الربيعة يعلن بدء الأعمال التشغيلية لحج 1445 البوسنة والهرسك تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول مواعيد مباريات منتخب السعودية بكأس آسيا 2023
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أحقية الأرملة في احتسابها كأسرة مستقلة في الضمان الاجتماعي كما هو معمول مع المطلقة لكن بشرط.
جاء ذلك خلال رد خدمة العناية بالمستفيدين عبر الحساب الرسمي بمنصة “إكس”، على سؤال يقول “هل سيتم احتساب الأرملة كأسرة مستقلة كما هو معمول مع المطلقة التي لها ابن”.
وقالت الخدمة إن “المطلقة أو الأرملة التي ليس لديها صك ملكية ولا عقد إيجار للمنزل الذي تقيم فيه، فيمكن إثبات بيانات السكن الذي تقيم فيه ولا يشترط أن يكون باسمها بشرط أن تكون المطلقة أو الأرملة لديها أبناء يقيمون معها”.
يذكر أن نتيجة الأهلية الخاصة بالضمان الاجتماعي تظهر خلال مدة أقصاها 20 يوم عمل، والتي يتم احتسابها ابتداء من تاريخ 9 ميلاديًا بعد تقديم الطلب.
ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ”البطاقة الرقمية” من خلال الخطوات التالية: