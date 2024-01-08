شرط الاتفاق للموافقة على رحيل هندرسون

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تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل النجم الإنجليزي جوردان هندرسون مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال الفترة المقبلة.
وأكد الإعلامي نواف العقيل، أنه وفقًا لمصادره؛ فإن هندرسون ملتزم بتعاقده مع الاتفاق، ولا يُفكر في الرحيل بالميركاتو الشتوي الحالي.
وأشار العقيل، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن النجم الإنجليزي يلعب دورًا قياديًا كبيرًا داخل غرفة تبديل الملابس في نادي الاتفاق، مؤكدًا أن اللاعب سعيد للغاية بذلك.
وتابع نواف العقيل تغريدته، قائلًا: “بعض المصادر الأخرى تقول إن رحيل هندرسون عن الاتفاق في يناير؛ سيتحقق بشرط واحد فقط، وهو وصول عرض مالي يتجاوز (10 مليون باوند)”.
وانضم اللاعب صاحب الـ33 عامًا، قد انضم إلى الاتفاق في الصيف، قادمًا من ليفربول بعقد يمتد لموسمين، وشارك في 19 مباراة هذا الموسم، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وأكدت تقارير رغبته في الرحيل والعودة إلى البريميرليج.
وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خلال الفترة الأخيرة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والخسارة مثلهم، والتعادل 7 مرات.