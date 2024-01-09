شرط التسجيل في اختبار القدرات العامة الرقمي

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قالت هيئة تقويم التعليم: إن فترة التسجيل في اختبار القدرات العامة (الورقي) انتهت، ويمكن التسجيل على اختبار القدرات العامة (الرقمي) حسب المقاعد الشاغرة.
ويهدف اختبار القدرات العامة إلى قياس المهارات التالية:
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب شددت في وقت سابق على أهمية الحضور بصورة من أصل الهوية الوطنية أثناء أداء اختبارات الرخصة المهنية، خاصة أنه لا يسمح بدخول أجهزة الجوال داخل قاعات الاختبار.