شرط التسجيل في اختبار القدرات العامة الرقمي

قالت هيئة تقويم التعليم: إن فترة التسجيل في اختبار القدرات العامة (الورقي) انتهت، ويمكن التسجيل على اختبار القدرات العامة (الرقمي) حسب المقاعد الشاغرة.

اختبار القدرات العامة

ويهدف اختبار القدرات العامة إلى قياس المهارات التالية:

قياس الفهم والاستدلال. قياس القابلية للتعلم بصرف النظر عن البراعة في مجال معين. تنمية التعلم الذاتي للمختبرين بما يتناسب مع المرحلة الجديدة. تمييز القدرة على إدراك العلاقات المنطقية والاستنتاج والقياس. قياس القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية.

الهوية شرط دخول اختبارات الرخصة

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب شددت في وقت سابق على أهمية الحضور بصورة من أصل الهوية الوطنية أثناء أداء اختبارات الرخصة المهنية، خاصة أنه لا يسمح بدخول أجهزة الجوال داخل قاعات الاختبار.