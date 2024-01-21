شرط هام لـ التسجيل في برنامج تمهير

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أنه يمكن التسجيل في برنامج تمهير من خلال بوابة طاقات عبر الرابط التالي: هنا.

التسجيل في برنامج تمهير

وقال هدف ردًّا على استفسارات بشأن التسجيل في برنامج تمهير: إن من شروط الالتحاق في البرنامج؛ أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم التسجيل على أي وظيفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.

جدير بالذكر أنه بحسب الموقع الرسمي لتمهير، يشترط في المتقدم الشروط الآتية:

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون مسجلًا في الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية.

أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الصحية والإدارية، مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة (فصلين دراسين) أو أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى عدم تسجيل الباحث عن عمل على أي وظيفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.

ألا يكون ملتحقًا بأي عمل حاليًّا في القطاع العام أو الخاص.

ألا يكون الفرد ضمن قائمة المحظورين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.

ألا يكون قد استفاد من برنامج تطوير الخريجين بما لا يزيد على فرصتين وبحد أقصى 6 أشهر للفرصتين.