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تستضيف المنشأة أكبر منصة اختبار ديناميكية للرافعات في المملكة

شركات عالمية متخصصة بهندسة البحار تفتح فروعاً لها في السعودية

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٣ صباحاً
شركات عالمية متخصصة بهندسة البحار تفتح فروعاً لها في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة يونيك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التقنيات والهندسة تحت سطح البحر، الأحد، عن افتتاح منشأتها الجديدة في الدمام شرق السعودية، بمساحة 2000 متر مربع.

ولدى المنشأة القدرة لتجهيز مجموعة متنوعة من أدوات المسح البحري، والسفن السطحية غير المأهولة، وكذلك حلول الغوص ودعم الحياة، ومعدات الطفو والأوزان المائية المتاحة للبيع والتأجير.

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أكبر منصة اختبار ديناميكية

وتستضيف المنشأة أكبر منصة اختبار ديناميكية للرافعات في المملكة بقدرة سحب ثابتة تبلغ 600 طن، وقدرة اختبار حمولة حية ديناميكية تصل إلى 40 طناً.

كما تأتي هذه المبادرة لتعزيز جهود “صنع في السعودية” التي تتمثل في نقل إنتاج وتجميع التقنيات والهندسة البحرية التي تميز مجموعة يونيك محلياً، مما يساهم في توطين الوظائف، بالإضافة إلى جعل الدمام مركزاً مهماً لهذا القطاع.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصنيع وتجميع 50% من أنظمة الغوص الهوائي، وحزم الطاقة، ووحدات استبدال الغوص في المملكة، مما يؤدي إلى استخدام ما لا يقل عن 40% من القوى العاملة المحلية.

الجدير بالذكر أن مجموعة يونيك ترتبط بتعاون قوي يمتد لعقدين من الزمن مع الهيئات الحكومية البارزة والجامعات ومنظمات المسح “الهيدروغرافي” البحري في المملكة العربية السعودية.

وقد تم تعزيز هذه الشراكات الدائمة من خلال التنفيذ الناجح لمشاريع واسعة النطاق، ساهمت في التطورات الرائدة في منطقة البحر الأحمر ونيوم.

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