شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن 30 وظيفة شاغرة

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح أكثر من (30) وظيفة (إدارية، مساندة، فنية، هندسية) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المجالات للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– فني إلكترونيات أول

– مساعد إداري – إدارة الموارد البشرية

– مشغل رافعة

– منسق الشحن والاستلام

– أخصائي في التسويق والاتصالات

– مدير التسويق والاتصال المؤسسي

– مدير اقتناء المواهب

– مساعد مشغل رافعة

– مدير العمليات

– مسؤول الحفر

– منسق المواد

– مهندس ثانٍ

– فني إلكتروني

– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة

– مهندس بارج كبير

– أخصائي ثاني دفتر الأستاذ العام وإعداد التقارير

– مشرف مشتريات

– مدير الرواتب

– مدير التميز التشغيلي وتحقيق الكفاءة

– منسق التدريب على السلامة

– مشارك التطبيقات الرقمية والتجارية

– محلل وزانة الخزانة

– مدير تطوير الأعمال

– مدير أول المشتريات والسفر والمرافق

– أخصائي أول امتثال

– مهندس ثانٍ

– أخصائي دعم تخطيط موارد المؤسسات

– مساعد حساب مستحق الدفع

– أخصائي دفتر الأستاذ العام والتقارير

– محامي ثانٍ

– مدير البنية التحتية

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريس

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.