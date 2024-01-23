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شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن 30 وظيفة شاغرة

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥٨ مساءً
شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن 30 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح أكثر من (30) وظيفة (إدارية، مساندة، فنية، هندسية) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المجالات للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– فني إلكترونيات أول

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– مدير التسويق والاتصال المؤسسي

– مدير اقتناء المواهب

– مساعد مشغل رافعة

– مدير العمليات

– مسؤول الحفر

– منسق المواد

– مهندس ثانٍ

– فني إلكتروني

– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة

– مهندس بارج كبير

– أخصائي ثاني دفتر الأستاذ العام وإعداد التقارير

– مشرف مشتريات

– مدير الرواتب

– مدير التميز التشغيلي وتحقيق الكفاءة

– منسق التدريب على السلامة

– مشارك التطبيقات الرقمية والتجارية

– محلل وزانة الخزانة

– مدير تطوير الأعمال

– مدير أول المشتريات والسفر والمرافق

– أخصائي أول امتثال

– مهندس ثانٍ

– أخصائي دعم تخطيط موارد المؤسسات

– مساعد حساب مستحق الدفع

– أخصائي دفتر الأستاذ العام والتقارير

– محامي ثانٍ

– مدير البنية التحتية

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريس

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.

 

 

 

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