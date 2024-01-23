الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة مبادرات لتطوير معايير التخطيط العمراني وتمكين القطاع الخاص الرياض تحتضن أول منتدى للالتزام والاستدامة والاستثمار في قطاع البيئة شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن 30 وظيفة شاغرة هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر يشعر بها سكان جنوب مصر استدعاء 436 سيارة جينسيس لخلل في مضخة الوقود حقيقة إصابة فرانك كيسيه وفوفانا في اعتداءات جماهير كوت ديفوار مجلس الوزراء يوافق على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار السفارة في قرغيزستان لـ المواطنين بعد الزلزال: اتبعوا تعليمات السلطات المحلية منتخب غانا مهدد بتوديع كأس أمم إفريقيا
أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح أكثر من (30) وظيفة (إدارية، مساندة، فنية، هندسية) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المجالات للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:
– فني إلكترونيات أول
– مساعد إداري – إدارة الموارد البشرية
– مشغل رافعة
– منسق الشحن والاستلام
– أخصائي في التسويق والاتصالات
– مدير التسويق والاتصال المؤسسي
– مدير اقتناء المواهب
– مساعد مشغل رافعة
– مدير العمليات
– مسؤول الحفر
– منسق المواد
– مهندس ثانٍ
– فني إلكتروني
– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة
– مهندس بارج كبير
– أخصائي ثاني دفتر الأستاذ العام وإعداد التقارير
– مشرف مشتريات
– مدير الرواتب
– مدير التميز التشغيلي وتحقيق الكفاءة
– منسق التدريب على السلامة
– مشارك التطبيقات الرقمية والتجارية
– محلل وزانة الخزانة
– مدير تطوير الأعمال
– مدير أول المشتريات والسفر والمرافق
– أخصائي أول امتثال
– مهندس ثانٍ
– أخصائي دعم تخطيط موارد المؤسسات
– مساعد حساب مستحق الدفع
– أخصائي دفتر الأستاذ العام والتقارير
– محامي ثانٍ
– مدير البنية التحتية
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريس
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.