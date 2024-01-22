شركة البحر الأحمر تعلن عن 42 وظيفة شاغرة

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية (مشروع سياحي حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل (42) وظيفة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والمتطلبات التالية:

المسميات الوظيفية:

– سائق

– مدير مساعد التطوير

– مدير أول ضمان الجودة

– مدير أول المشاريع

– مشرف مراقبة الجودة

– متخصص إدارة الموارد

– مشرف مراقبة الجودة

– مدير أول عمليات المرافق والصيانة

– مساعد مدير كشوف المرتبات

– مدير التقارير

– مدير مساعد إعداد التقارير

– محلل أول التخطيط المالي

– أخصائي مشتريات

– أخصائي أول المشتريات

– مشرف مراقبة الجودة

– أخصائي الترجمة

– مساعد مدير الصحة والسلامة

– مدير الصحة والسلامة

– مدير التطوير

– مدير أول الصحة والسلامة

– أخصائي الصحة والسلامة

– مدير أول هندسة المناظر الطبيعية

– مدير الهندسة المعمارية الداخلية

– مدير هندسة المناظر الطبيعية

– مدير أول الأثاث والتركيبات والمعدات

– كابتن

– رجل إطفاء

– وظائف أخرى

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

– توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

– اجتياز الترشيح الأولي والنهائي

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.