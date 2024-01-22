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 لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس

شركة البحر الأحمر تعلن عن 42 وظيفة شاغرة

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٤ صباحاً
شركة البحر الأحمر تعلن عن 42 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية (مشروع سياحي حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل (42) وظيفة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والمتطلبات التالية:

المسميات الوظيفية:

– سائق

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– مدير مساعد التطوير

– مدير أول ضمان الجودة

– مدير أول المشاريع

– مشرف مراقبة الجودة

– متخصص إدارة الموارد

– مشرف مراقبة الجودة

– مدير أول عمليات المرافق والصيانة

– مساعد مدير كشوف المرتبات

– مدير التقارير

– مدير مساعد إعداد التقارير

– محلل أول التخطيط المالي

– أخصائي مشتريات

– أخصائي أول المشتريات

– مشرف مراقبة الجودة

– أخصائي الترجمة

– مساعد مدير الصحة والسلامة

– مدير الصحة والسلامة

– مدير التطوير

– مدير أول الصحة والسلامة

– أخصائي الصحة والسلامة

– مدير أول هندسة المناظر الطبيعية

– مدير الهندسة المعمارية الداخلية

– مدير هندسة المناظر الطبيعية

– مدير أول الأثاث والتركيبات والمعدات

– كابتن

– رجل إطفاء

– وظائف أخرى

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
– توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
– اجتياز الترشيح الأولي والنهائي

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.

 

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