شركة البحر الأحمر تعلن عن 42 وظيفة شاغرة أمطار وضباب ورياح نشطة على 6 مناطق القصبي لخريجي الأكاديمية السعودية اللوجستية: التميز والنجاح لا يأتي بالحظ دراسة جديدة تفجر مفاجأة حول نتائج البحث بجوجل لحظة سقوط مدير شركة من ارتفاع 15 قدمًا أمام المئات من موظفيه إغلاق طريق القدية باتجاه العاصمة الرياض كاملًا اليوم رون ديسانتيس ينسحب من الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب طريقة التقديم على الأراضي المجانية التابعة للإسكان فراس البريكان يكشف ما طلبه مانشيني القبض على مواطن أتلف جهازي رصد آلي بالمهد
أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية (مشروع سياحي حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل (42) وظيفة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والمتطلبات التالية:
– سائق
– مدير مساعد التطوير
– مدير أول ضمان الجودة
– مدير أول المشاريع
– مشرف مراقبة الجودة
– متخصص إدارة الموارد
– مشرف مراقبة الجودة
– مدير أول عمليات المرافق والصيانة
– مساعد مدير كشوف المرتبات
– مدير التقارير
– مدير مساعد إعداد التقارير
– محلل أول التخطيط المالي
– أخصائي مشتريات
– أخصائي أول المشتريات
– مشرف مراقبة الجودة
– أخصائي الترجمة
– مساعد مدير الصحة والسلامة
– مدير الصحة والسلامة
– مدير التطوير
– مدير أول الصحة والسلامة
– أخصائي الصحة والسلامة
– مدير أول هندسة المناظر الطبيعية
– مدير الهندسة المعمارية الداخلية
– مدير هندسة المناظر الطبيعية
– مدير أول الأثاث والتركيبات والمعدات
– كابتن
– رجل إطفاء
– وظائف أخرى
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
– توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
– اجتياز الترشيح الأولي والنهائي
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.