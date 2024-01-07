شركة القدية للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة القدية للاستثمار عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (مساعد إداري) و(مراسل) لحملة (الثانوية) فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مساعد إداري:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– الوصف الوظيفي (يقدم المساعد الإداري في شركة القدية دعمًا إداريًا للمدير التنفيذي ويساهم في تنسيق الأنشطة الإدارية واللوجستية للقسم).
2- مراسل:
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– رخصة قيادة (سارية الصلاحية) مع سجل قيادة نظيف (عدم وجود مخالفات مروية).
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– الوصف الوظيفي (يتولى المراسل في شركة القدية مهمة توصيل الطرود، الوثائق، الرسائل المكتوبة والشفهية، والمواد الأخرى إلى المواقع أو المستلمين المقصودين بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب).
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- مساعد إداري:
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2- مراسل:
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