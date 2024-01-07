شركة القدية للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة القدية للاستثمار عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (مساعد إداري) و(مراسل) لحملة (الثانوية) فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مساعد إداري:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– الوصف الوظيفي (يقدم المساعد الإداري في شركة القدية دعمًا إداريًا للمدير التنفيذي ويساهم في تنسيق الأنشطة الإدارية واللوجستية للقسم).

2- مراسل:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– رخصة قيادة (سارية الصلاحية) مع سجل قيادة نظيف (عدم وجود مخالفات مروية).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– الوصف الوظيفي (يتولى المراسل في شركة القدية مهمة توصيل الطرود، الوثائق، الرسائل المكتوبة والشفهية، والمواد الأخرى إلى المواقع أو المستلمين المقصودين بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب).

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- مساعد إداري:

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2- مراسل:

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