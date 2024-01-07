Icon

القبض على 8 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي بمشاجرة جماعية Icon كيف تحمي نفسك من النصب والاحتيال في المتاجر الإلكترونية؟ Icon شركة القدية للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 6 مناطق Icon واتساب تختبر تغيير ألوان الواجهة في آيفون Icon اعترافات متهم أمريكي هاجم قاضية واعتدى عليها بالضرب أثناء المحاكمة Icon قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه Icon برشلونة يُرحب بالتعاقد مع جواو فيليكس نهائيًا Icon تنبيه من ضباب على المدينة المنورة حتى الـ9 صباحًا Icon شاهد .. هدف فرانك كيسيه مع كوت ديفوار يثير إعجاب جماهير الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لحملة الثانوية فأعلى

شركة القدية للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٠ صباحاً
شركة القدية للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة القدية للاستثمار عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (مساعد إداري) و(مراسل) لحملة (الثانوية) فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مساعد إداري:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– الوصف الوظيفي (يقدم المساعد الإداري في شركة القدية دعمًا إداريًا للمدير التنفيذي ويساهم في تنسيق الأنشطة الإدارية واللوجستية للقسم).

قد يهمّك أيضاً
أجندة الأحداث العالمية في 2024 ستجعله العام الأكثر إثارة

أجندة الأحداث العالمية في 2024 ستجعله العام الأكثر إثارة

السعودية تقترض 86 مليار ريال في 2024.. رحلة الديون السعودية خلال 10 سنوات

السعودية تقترض 86 مليار ريال في 2024.. رحلة الديون السعودية خلال 10...

2- مراسل:
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– رخصة قيادة (سارية الصلاحية) مع سجل قيادة نظيف (عدم وجود مخالفات مروية).
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– الوصف الوظيفي (يتولى المراسل في شركة القدية مهمة توصيل الطرود، الوثائق، الرسائل المكتوبة والشفهية، والمواد الأخرى إلى المواقع أو المستلمين المقصودين بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب).

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- مساعد إداري:
اضغط هنا

2- مراسل:
اضغط هنا

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم