شركة المياه الوطنية تعلن عن 270 وظيفة شاغرة

أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد (451) وظيفة متنوعة في مختلف المجالات الوظيفية لحملة (الثانوية، الدبلوم، والبكالوريوس فأعلى) للعمل بجميع مناطق المملكة على النحو التالي:

المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية

– وظائف قانونية

– وظائف أمنية

– وظائف تقنية

– وظائف فنية

– وظائف هندسية

مناطق التوظيف:

– المنطقة الوسطى

– المنطقة الشرقية

– المنطقة الشمالية

– المنطقة الغربية

– المنطقة الجنوبية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.