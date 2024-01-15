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 لحملة الثانوية فأعلى بجميع المناطق

شركة المياه الوطنية تعلن عن 270 وظيفة شاغرة

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٢ صباحاً
شركة المياه الوطنية تعلن عن 270 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد (451) وظيفة متنوعة في مختلف المجالات الوظيفية لحملة (الثانوية، الدبلوم، والبكالوريوس فأعلى) للعمل بجميع مناطق المملكة على النحو التالي:

المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية

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– وظائف قانونية

– وظائف أمنية

– وظائف تقنية

– وظائف فنية

– وظائف هندسية

مناطق التوظيف:

– المنطقة الوسطى

– المنطقة الشرقية

– المنطقة الشمالية

– المنطقة الغربية

– المنطقة الجنوبية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

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