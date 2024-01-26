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للعمل في القطاع البنكي بالرياض

شركة تنفيذ تعلن عن 100 وظيفة

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٩ مساءً
شركة تنفيذ تعلن عن 100 وظيفة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات سابقًا) توفر 100 وظيفة شاغرة للعمل في القطاع البنكي بإدارة التسويق في مدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُمثل التسويق الهاتفي (100 وظيفة).

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الشروط:

1- سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية (تخصص لغات وترجمة) أو (تخصص آداب لغة إنجليزية).
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.
5- القدرة على العمل بنظام شفتات.
6- مهارات اتصال قوية على الإقناع.
7- القدرة على تحمل ضغط العمل وتحقيق المستهدف المحدد.

مكان العمل:

– مدينة الرياض.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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