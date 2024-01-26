شركة تنفيذ تعلن عن 100 وظيفة

أعلنت شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات سابقًا) توفر 100 وظيفة شاغرة للعمل في القطاع البنكي بإدارة التسويق في مدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُمثل التسويق الهاتفي (100 وظيفة).

الشروط:

1- سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية (تخصص لغات وترجمة) أو (تخصص آداب لغة إنجليزية).

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

5- القدرة على العمل بنظام شفتات.

6- مهارات اتصال قوية على الإقناع.

7- القدرة على تحمل ضغط العمل وتحقيق المستهدف المحدد.

مكان العمل:

– مدينة الرياض.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا