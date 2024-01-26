شركة تنفيذ تعلن عن 100 وظيفة

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أعلنت شركة تنفيذ (الراجحي للخدمات سابقًا) توفر 100 وظيفة شاغرة للعمل في القطاع البنكي بإدارة التسويق في مدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مُمثل التسويق الهاتفي (100 وظيفة).
1- سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية (تخصص لغات وترجمة) أو (تخصص آداب لغة إنجليزية).
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.
5- القدرة على العمل بنظام شفتات.
6- مهارات اتصال قوية على الإقناع.
7- القدرة على تحمل ضغط العمل وتحقيق المستهدف المحدد.
– مدينة الرياض.
– التقديم مُتاح الآن
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