شركة تهامة: المحكمة رفضت التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي

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قالت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، اليوم الأحد، إن المحكمة التجارية بالرياض حكمت برفض طلب التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة، كما حكمت بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة.
وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، اليوم، أن ما ورد بالحكم لن يؤثر على استمرارية الشركة، وكذلك لن يؤثر على الموقف المالي والقانوني للشركة، مؤكدة استمرار عملياتها التشغيلية.