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حكمت بإنهاء إجراء إعادة التنظيم

شركة تهامة: المحكمة رفضت التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
شركة تهامة: المحكمة رفضت التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي
المواطن - فريق التحرير

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قالت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، اليوم الأحد، إن المحكمة التجارية بالرياض حكمت برفض طلب التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة، كما حكمت بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة.

الموقف المالي والقانوني

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، اليوم، أن ما ورد بالحكم لن يؤثر على استمرارية الشركة، وكذلك لن يؤثر على الموقف المالي والقانوني للشركة، مؤكدة استمرار عملياتها التشغيلية.

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