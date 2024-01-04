شركة جوجل تطلق ميزة نشر الموقع على تطبيق الخرائط

أعلنت شركة جوجل، عن طرح ميزة جديدة تتيح نشر الموقع المباشر مع الأصدقاء والعائلة، على غرار تطبيقي واتسآب وتليغرام.

خطوات نشر الموقع

وفيما يلي كيفية نشر الموقع المباشر باستخدام خرائط غوغل، وفق صحيفة إنديان إكسبرس:

1. فتح خرائط غوغل على الهاتف ونقر أيقونة الملف الشخصي في أعلى يمين الشاشة.

2. ضغط على “مشاركة الموقع” وعلى الشاشة التي تظهر، ضغط زر “مشاركة الموقع”.

3. بعد فتح نافذة جديدة يمكن اختيار نشر الموقع لبعض الوقت أو حتى إيقاف تشغيله.

وفي حالة الرغبة للتوقف عن نشره، يجب فتح الخرائط، ونقر خيار “المشاركة عبر الرابط” وضغط الزر “إيقاف”، وعلى عكس واتس آب وتلغرام، تتيح خرائط غوغل إرسال الموقع على تطبيقات أخرى أيضاً.

كذلك تتيح خرائط جوجل للمستخدم، مشاركة الموقع المباشر مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء، للتيسير على المستخدم للوصول للوجهة المطلوبة.

مشاركة الموقع المباشر باستخدام خرائط جوجل

وفيما يلي دليل عام حول طريقة وخطوات مشاركة موقعك المباشر باستخدام خرائط جوجل بكل سهولة:

• افتح خرائط جوجل

• انقر تسجيل الدخول

• شارك موقعك

• مشاركة موقعك المباشر

• اختر المدة

• حدد جهات الاتصال

• أرسل الموقع

• مراقبة الموقع المشترك

• التوقف عن المشاركة