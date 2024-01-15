شركة سابك تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توفر عدد من الوظائف في مجالات (المالية، التقنية، الهندسة) في كل من (الرياض، الجبيل) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
– مهندس أنظمة السلامة (Engineer, Safety Systems)
– عالم (Scientist, PP Catalyst)
– أخصائي التخطيط الضريبي والمشاريع (Specialist, Tax Planning & Projects)
– القانون
– الاقتصاد
– المحاسبة
– المالية
– الحفر الكيميائي
– علوم المواد
– الهندسة الكيميائية
– هندسة العمليات
– الهندسة
– أو ما يعادلهم
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.
– توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– راتب شهري أساسي مجزي.
– بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.
– بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.
– بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).
– تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.
– نظام ادخار مع مساهمة من الشركة.
– نظام تملك المنازل.
– مكافأة أداء سنوية خاضعة لأداء الشركة والموظف.
– نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.
– برامج تطوير وظيفية وقيادية.
– إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.
– مكافأة خدمة مستمرة.
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا