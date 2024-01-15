شركة سابك تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توفر عدد من الوظائف في مجالات (المالية، التقنية، الهندسة) في كل من (الرياض، الجبيل) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

مسميات الوظائف:

– مهندس أنظمة السلامة (Engineer, Safety Systems)

– عالم (Scientist, PP Catalyst)

– أخصائي التخطيط الضريبي والمشاريع (Specialist, Tax Planning & Projects)

التخصصات المطلوبة:

– القانون

– الاقتصاد

– المحاسبة

– المالية

– الحفر الكيميائي

– علوم المواد

– الهندسة الكيميائية

– هندسة العمليات

– الهندسة

– أو ما يعادلهم

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.

– توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

المميزات:

– راتب شهري أساسي مجزي.

– بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.

– بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.

– بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).

– تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.

– نظام ادخار مع مساهمة من الشركة.

– نظام تملك المنازل.

– مكافأة أداء سنوية خاضعة لأداء الشركة والموظف.

– نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.

– برامج تطوير وظيفية وقيادية.

– إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.

– مكافأة خدمة مستمرة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا