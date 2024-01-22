شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن طرح وظائف شاغرة في من (الرياض) برواتب تنافسية ومزايا متعددة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

وظائف شركة علم

– مهندس الحلول (Principal: Solution Architect)

– مهندس معماري رئيسي (Principal Enterprise Architect)

– مستشار ساب أريبيا (SAP Ariba Consultant)

التخصصات المطلوبة:

– نظم المعلومات الإدارية

– تقنية المعلومات

– علوم الحاسب

– هندسة البرمجيات

– أو ما يعادلهم

مزايا العمل في شركة علم:

– رواتب شهرية تنافسية.

– زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء.

– مكافآت سنوية من الأرباح.

– قروض حسنة.

– تأمين طبي للموظف وأسرته.

– تأمين طبي لوالدي الموظف.

– تأمين على السيارة.

– اشتراكات بالنوادي الرياضية.

– خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها.

– دعم الراغبين في الدراسة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.