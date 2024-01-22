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لحملة البكالوريوس فأعلى في الرياض

شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٤ صباحاً
شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن طرح وظائف شاغرة في من (الرياض) برواتب تنافسية ومزايا متعددة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

وظائف شركة علم

– مهندس الحلول (Principal: Solution Architect)
– مهندس معماري رئيسي (Principal Enterprise Architect)
– مستشار ساب أريبيا (SAP Ariba Consultant)

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التخصصات المطلوبة:

– نظم المعلومات الإدارية
– تقنية المعلومات
– علوم الحاسب
– هندسة البرمجيات

– أو ما يعادلهم

مزايا العمل في شركة علم:

– رواتب شهرية تنافسية.
– زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء.
– مكافآت سنوية من الأرباح.
– قروض حسنة.
– تأمين طبي للموظف وأسرته.
– تأمين طبي لوالدي الموظف.
– تأمين على السيارة.
– اشتراكات بالنوادي الرياضية.
– خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها.
– دعم الراغبين في الدراسة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.

 

 

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