شركة نستله تعلن عن 15 وظيفة شاغرة في 5 مدن

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أعلنت شركة نستله عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 15 وظيفة شاغرة في (الرياض، مكة المكرمة، جدة، الخبر، الجبيل)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مندوب مبيعات (جدة، الرياض، الخبر):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الأعمال التجارية) أو ما يعادلها.
– خبرة من 3 إلى 5 سنوات في مجال المبيعات.
2- أخصائي مبيعات القهوة (جدة، الجبيل):
– يفضّل خبرة لمدة سنة في مجال الفنادق، التموين، المبيعات أو التجزئة.
– مهارات تواصل وعرض ممتازة، مع خدمة استثنائية للعملاء.
3- شريك أعمال الموارد البشرية (جدة، الرياض):
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مختلف وظائف الموارد البشرية.
4- رئيس قسم قطاع الضيافة (الرياض):
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قطاع الضيافة.
– خبرة لا تقل عن سنتين في منصب إداري.
5- مدير التسويق (الرياض):
– خبرة في التسويق الرقمي، التجارة الإلكترونية، التخطيط الإعلامي والميزانية.
6- مدير منطقة التجارة (الرياض):
– درجة البكالوريوس في التسويق، الأعمال التجارية أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في المبيعات.
7- مندوب مبيعات قطاع الضيافة (مكة المكرمة):
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال المبيعات.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
8- برنامج تطوير الخريجين – الموارد البشرية (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو تخصص ذات صلة.
– توفر كامل طوال فترة البرنامج (6 أشهر).
– لم يتم التسجيل في التأمينات الاجتماعية خلال آخر 6 أشهر.
9- مدير التسويق (الرياض):
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال التسويق، مع سنتين على الأقل في وظيفة أخرى (خبرة أقدم).
– يفضل أن تكون الخبرة في مجال المبيعات في صناعة السلع الاستهلاكية سريعة التداول.
10- محاسب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة في مجال الضرائب.
– إجادة اللغة المحلية، ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية.
– الرياض.
– مكة المكرمة.
– جدة.
– الخبر.
– الجبيل.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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