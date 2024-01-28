شركة نستله تعلن عن 15 وظيفة شاغرة في 5 مدن

أعلنت شركة نستله عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 15 وظيفة شاغرة في (الرياض، مكة المكرمة، جدة، الخبر، الجبيل)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مندوب مبيعات (جدة، الرياض، الخبر):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الأعمال التجارية) أو ما يعادلها.

– خبرة من 3 إلى 5 سنوات في مجال المبيعات.

2- أخصائي مبيعات القهوة (جدة، الجبيل):

– يفضّل خبرة لمدة سنة في مجال الفنادق، التموين، المبيعات أو التجزئة.

– مهارات تواصل وعرض ممتازة، مع خدمة استثنائية للعملاء.

3- شريك أعمال الموارد البشرية (جدة، الرياض):

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مختلف وظائف الموارد البشرية.

4- رئيس قسم قطاع الضيافة (الرياض):

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قطاع الضيافة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في منصب إداري.

5- مدير التسويق (الرياض):

– خبرة في التسويق الرقمي، التجارة الإلكترونية، التخطيط الإعلامي والميزانية.

6- مدير منطقة التجارة (الرياض):

– درجة البكالوريوس في التسويق، الأعمال التجارية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في المبيعات.

7- مندوب مبيعات قطاع الضيافة (مكة المكرمة):

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال المبيعات.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

8- برنامج تطوير الخريجين – الموارد البشرية (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو تخصص ذات صلة.

– توفر كامل طوال فترة البرنامج (6 أشهر).

– لم يتم التسجيل في التأمينات الاجتماعية خلال آخر 6 أشهر.

9- مدير التسويق (الرياض):

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال التسويق، مع سنتين على الأقل في وظيفة أخرى (خبرة أقدم).

– يفضل أن تكون الخبرة في مجال المبيعات في صناعة السلع الاستهلاكية سريعة التداول.

10- محاسب:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.

– خبرة في مجال الضرائب.

– إجادة اللغة المحلية، ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

أماكن العمل:

– الرياض.

– مكة المكرمة.

– جدة.

– الخبر.

– الجبيل.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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