شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ 33 مئوية وطريف 4 درجات

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن شروره تسجل أعلى درجة حرارة بـ33 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ4 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وأفاد مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بأن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، شرورة 33، جدة 25، مكة المكرمة 24، الرياض والمدينة المنورة 22 درجة مئوية.

وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن أبها 18، تبوك 17، حائل والطائف 16، السودة 13 درجة مئوية.

وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: طريف 4، القريات والسودة 5، أبها 11، الباحة 10، الرياض والمدينة المنورة 14، جدة ومكة المكرمة 19 درجة مئوية.