هدافو كأس آسيا 2023 قبل انطلاق ثمن النهائي شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ 33 مئوية وطريف 4 درجات أكثر المنتخبات استحواذًا بكأس آسيا 2023 أسعار النفط تسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد ضد لاس بالماس بداية صعبة تنتظر موسيماني مع أبها المنتخب السعودي لا يخسر ضد كوريا الجنوبية آثار إيجابية متوقعة من إقرار قواعد مناطق الإيداع الأخضر يستهدف الفوز الأول في المدينة التعليمية قارة كاملة ستغرق في الظلام 8 أبريل المقبل
توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن شروره تسجل أعلى درجة حرارة بـ33 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ4 درجات مئوية.
وأفاد مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بأن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، شرورة 33، جدة 25، مكة المكرمة 24، الرياض والمدينة المنورة 22 درجة مئوية.
وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن أبها 18، تبوك 17، حائل والطائف 16، السودة 13 درجة مئوية.
وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: طريف 4، القريات والسودة 5، أبها 11، الباحة 10، الرياض والمدينة المنورة 14، جدة ومكة المكرمة 19 درجة مئوية.