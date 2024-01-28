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شروره الأعلى حرارة بـ 32 درجة وطريف الأدنى بـ 2 مئوية

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٠ صباحاً
شروره الأعلى حرارة بـ 32 درجة وطريف الأدنى بـ 2 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن شروره تسجل أعلى درجة حرارة بـ32 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ2 درجات مئوية.

درجات الحرارة في المملكة

وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، شروره 32، مكة المكرمة 27، جدة 26، المدينة المنورة 23، الرياض 22 درجة مئوية.

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وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن أبها 19، تبوك 15، حائل 15، السودة 14 درجة مئوية.

وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: طريف 2، عرعر 3، حائل وتبوك 4، السودة 6، أبها والرياض 10، الباحة 11، الرياض والمدينة المنورة 12، مكة المكرمة 17، جدة 18 درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل. في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) وتبوك ( علقان- جبل اللوز- الظهر).

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