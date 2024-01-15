Icon

شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والعينات التجارية من الجمارك Icon مفاجأة من الأرصاد حول درجات الحرارة هذا الشتاء Icon انطلاق النسخة الثانية لـ هاكثون المسؤولية الاجتماعية بالرياض الأحد Icon 8 خطوات لحجز موعد لأخذ لقاح كوفيد المطور Icon التشكيل المتوقع لمباراة السعودية وعمان Icon دواء فعال في علاج اثنين من الأمراض في آن واحد Icon طالب صيني يتعلم في الرياض بتفاعل وانسجام مع زملائه Icon نواف العقيدي يتجاوز أزمة استبعاده من قائمة الأخضر Icon استشهاد 17800 طفل وامرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة Icon وقع في حي يكتظ بالسكان.. تفاصيل حادث حريق محطة وقود تبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والعينات التجارية من الجمارك

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:١٣ مساءً
شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والعينات التجارية من الجمارك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعض الضوابط والشروط لإعفاء الأمتعة الشخصية الأدوات المنزلية المستعملة من كافة الرسوم الجمركية.

وسوف نقدم لكم في هذا التقرير أهم الشروط والضوابط المتعلقة بإعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المستعملة والعينات التجارية من جانب الجمارك.

قد يهمّك أيضاً
البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف في عدة تخصصات

البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف في عدة تخصصات

متحدث الداخلية: واكبنا التطور الإعلامي.. و13.2 مليون متابع لمنصاتنا

متحدث الداخلية: واكبنا التطور الإعلامي.. و13.2 مليون متابع لمنصاتنا

شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المستعملة

  • أن تكون الأمتعة مستعملة وفي حدود الاستخدام الشخصي.
  • أن تكون الأمتعة واردة من مقر إقامة الشخص مستحِقّ الإعفاء.
  • لا تشمل الأمتعة الشخصية وسائل النقل.

متطلبات إعفاء العينات التجارية

  • ألا تتجاوز قيمة العينات الجمركية 5000 ريال.
  • أن يتم تقديم طلب إعفاء للعينة التجارية من جانب مالك البضاعة.
  • ألا تكون كمية العينات تجارية وفق معايير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
  • ألا تكون العينات مجهزة للبيع.
  • ألا يكون قد سبق إعفاء العينة التجارية للصنف نفسه في فترة 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة
السعودية اليوم

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة

السعودية اليوم
المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية
الرياضة

المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية

الرياضة
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023
آخر الاخبار

تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس...

آخر الاخبار
سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة
السعودية اليوم

سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة

السعودية اليوم
غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية 2023
آخر الاخبار

غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور الرابع بكأس إنجلترا
الرياضة

تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور...

الرياضة
الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية بتحقيق الرؤية
السعودية اليوم

الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية...

السعودية اليوم