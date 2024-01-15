شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والعينات التجارية من الجمارك

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعض الضوابط والشروط لإعفاء الأمتعة الشخصية الأدوات المنزلية المستعملة من كافة الرسوم الجمركية.

وسوف نقدم لكم في هذا التقرير أهم الشروط والضوابط المتعلقة بإعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المستعملة والعينات التجارية من جانب الجمارك.

شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المستعملة

أن تكون الأمتعة مستعملة وفي حدود الاستخدام الشخصي.

أن تكون الأمتعة واردة من مقر إقامة الشخص مستحِقّ الإعفاء.

لا تشمل الأمتعة الشخصية وسائل النقل.

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متطلبات إعفاء العينات التجارية