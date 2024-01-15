شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والعينات التجارية من الجمارك مفاجأة من الأرصاد حول درجات الحرارة هذا الشتاء انطلاق النسخة الثانية لـ هاكثون المسؤولية الاجتماعية بالرياض الأحد 8 خطوات لحجز موعد لأخذ لقاح كوفيد المطور التشكيل المتوقع لمباراة السعودية وعمان دواء فعال في علاج اثنين من الأمراض في آن واحد طالب صيني يتعلم في الرياض بتفاعل وانسجام مع زملائه نواف العقيدي يتجاوز أزمة استبعاده من قائمة الأخضر استشهاد 17800 طفل وامرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وقع في حي يكتظ بالسكان.. تفاصيل حادث حريق محطة وقود تبوك
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعض الضوابط والشروط لإعفاء الأمتعة الشخصية الأدوات المنزلية المستعملة من كافة الرسوم الجمركية.
وسوف نقدم لكم في هذا التقرير أهم الشروط والضوابط المتعلقة بإعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المستعملة والعينات التجارية من جانب الجمارك.
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— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) January 14, 2024