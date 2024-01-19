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شروط استفادة الأرامل من سكني

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٠ مساءً
شروط استفادة الأرامل من سكني
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج سكني أنه يمكن للأرامل الاستفادة من منتجات الوزارة في حال كانوا مستوفين للشروط.

وطالب البرنامج، عبر حسابه بمنصة إكس، بضرورة استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري.

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شروط الدعم للمطلقات والأرامل

وأتاحت وزارة الإسكان برامج لدعم السيدات المطلقات والأرامل ممن لا يمتلكون سكنًا خاصًّا بهم، ولا تتوفر لهم الاستطاعة المالية لتوفيره، عند توفر الشروط اللازمة، وهي كالتالي:

1ـ التمتع بالجنسية السعودية.

2ـ بالنسبة للمطلقة لا يكون مر أقل من عامين على وقت الطلاق، وبالنسبة للأرملة فلا توجد قيود.

3ـ عمر المطلقة لا يقل عن 25 عامًا، أما الأرملة فلا قيود عليها.

4ـ عدم امتلاك منزل باسم المتقدمة.

5ـ يجب أن تكون السيدة مُقدمة بأحد برامج الضمان الاجتماعي.

6ـ وجود مستندات تثبت الطلاق أو وفاة الزوج.

7ـ لا تكون مستفيدة من أي صورة من صور الدعم العقاري.

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