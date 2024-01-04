المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف شاغرة شروط تمويل البناء الذاتي من البنك الأهلي ضبط رتب وأنواط عسكرية وشعارات مخالفة في عددٍ من المحلات بالرياض وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م أمير الكويت يعين محمد السالم الصباح رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة شركة جوجل تطلق ميزة نشر الموقع على تطبيق الخرائط لص يعيد ديكاً ذهبياً بعد 25 سنة على سرقته من قرية فرنسية المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية 1.5 تريليون ريال استثمارات صناعية في المملكة تركي آل الشيخ يعدّد مفاجآت موسم الرياض: انتظروا حدث ديزني التاريخي
يتصدر البنك الأهلي السعودي عمليات البحث على موقع التواصل الاجتماعي إكس، علماً بأنه جرى إتاحة الحل التمويلي بأقل هامش ربح لمستفيدي البناء الذاتي من عملائه.
ويكون الحل التمويلي للبناء الذاتي بأقل هامش ربح (2.59%) لمن رواتبهم 14 ألف ريال أول أقل، لكنها لا تشمل أصحاب الأراضي المجانية.
ويتيح برنامج تمويل البناء الذاتي المطور من البنك الأهلي للعملاء فرصة الحصول على تمويل عقاري ميسر بعد اختيارهم أرض سكنية في أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان المخصص لها أراض محددة من قبل وزارة الإسكان.
هناك عدة شروط لتمويل البناء الذاتي من البنك الأهلي، وتناسب أغلب فئات المجتمع، وتتمثل فيما يلي:
جيل و يلحقه جيل من ٧٠ عام و مكملين لأن #أنتم_إنجازنا#البنك_الأهلي_السعودي pic.twitter.com/zLI4XuznLG
— البنك الأهلي السعودي (@snbalahli) December 26, 2023
حدد البنك الأهلي السعودي شروطاً ومعايير، حال طلب العميل بطلب لتمويل البناء الذاتي للمنزل الثاني، تتمثل فيما يلي: