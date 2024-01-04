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لمن يتقاضى راتباً 14 ألف ريال أول أقل

شروط تمويل البناء الذاتي من البنك الأهلي

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٥ مساءً
شروط تمويل البناء الذاتي من البنك الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يتصدر البنك الأهلي السعودي عمليات البحث على موقع التواصل الاجتماعي إكس، علماً بأنه جرى إتاحة الحل التمويلي بأقل هامش ربح لمستفيدي البناء الذاتي من عملائه.

ويكون الحل التمويلي للبناء الذاتي بأقل هامش ربح (2.59%) لمن رواتبهم 14 ألف ريال أول أقل، لكنها لا تشمل أصحاب الأراضي المجانية.

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ويتيح برنامج تمويل البناء الذاتي المطور من البنك الأهلي للعملاء فرصة الحصول على تمويل عقاري ميسر بعد اختيارهم أرض سكنية في أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان المخصص لها أراض محددة من قبل وزارة الإسكان.

شروط تمويل البناء الذاتي من البنك الأهلي

هناك عدة شروط لتمويل البناء الذاتي من البنك الأهلي، وتناسب أغلب فئات المجتمع، وتتمثل فيما يلي:

  • أن يكون طالب التمويل عميلاً لدى البنك الأهلي، ولديه حساب مفعل.
  • أن يقدم العميل 3 عروض من 3 مقاولين بتكلفة البناء أو التطوير.
  • رهن الأرض المخصصة للبناء لحساب البنك الأهلي حتى الموافقة.
  • إقرار العميل بعدم طلب أي قرض آخر طوال فترة سداد البناء الذاتي.
  • ألا يزيد عمر العميل طالب تمويل البناء الذاتي عن 60 عاماً مع تاريخ استحقاق آخر أقساط القرض.
  • ألا يقل عمر العميل عن 20 عاماً لحظة طلب تمويل البناء الذاتي.
  • ألا يقل صافي الراتب الشهري للعميل عن 3 آلاف ريال سعودي.

تمويل البناء الذاتي للمنزل الثاني

حدد البنك الأهلي السعودي شروطاً ومعايير، حال طلب العميل بطلب لتمويل البناء الذاتي للمنزل الثاني، تتمثل فيما يلي:

  1. إذا كان العميل يمتلك منزلاً بالفعل، لن تزيد قيمة التمويل عن 70% من القيمة الإجمالية للمبنى.
  2. لا تزيد فترة السداد عن 20 عاماً.

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