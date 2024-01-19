Icon

لقطات من ليلة صلاح الشرنوبي بعدسة “المواطن” Icon شروط جديدة ومخففة للحصول على الجنسية الألمانية Icon رونالدو بعد فوزه بجائزة جلوب سوكر: استمروا في دعم النصر Icon إندونيسيا تهزم فيتنام بهدف Icon برغر الجراد في القصيم Icon القبض على شخص تحرش بآخر في مكة المكرمة Icon كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط Icon ترتيب مجموعة مصر بعد فوز الرأس الأخضر ضد موزمبيق Icon كتلة قطبية باردة تشهدها أجواء السعودية آخر الأسبوع Icon المدني: احذروا القاتل الصامت  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
توسع إمكانية حمل جنسيتين

شروط جديدة ومخففة للحصول على الجنسية الألمانية

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٣٤ مساءً
شروط جديدة ومخففة للحصول على الجنسية الألمانية
المواطن - فريق التحرير

تبنى مجلس النواب في ألمانيا، الجمعة، قانونًا يخفف شروط الحصول على الجنسية ويوسع إمكانية حمل جنسيتين؛ للحد بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعانيه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

5 سنوات

وسيكون من الممكن الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد 5 سنوات فقط من الإقامة في البلاد بدلًا من 8 سنوات، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب.

قد يهمّك أيضاً
تركي آل الشيخ: تأجيل طرح تذاكر كأس موسم الرياض إلى الغد

تركي آل الشيخ: تأجيل طرح تذاكر كأس موسم الرياض إلى الغد

هندرسون يتلقى عرضًا والاتفاق يحسم موقفه

هندرسون يتلقى عرضًا والاتفاق يحسم موقفه

كذلك، سيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا، التي تضم حوالي مليون ونصف المليون شخص.

وقال شولتس: “في الولايات المتحدة من الطبيعي تمامًا أن نقول عن شخص: إنه ألماني أمريكي. أعتقد أن هذا الشعور بكونك ألمانيًّا وإيطاليًّا، أو ألمانيًّا وتركيًّا، يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد. الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام”.

جنسية مزدوجة

وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا.

وأكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بعد إقرار القانون، أن “إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني”.

وأضافت: “نحن في خضم منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا”.

وتشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في إخماد حريق بالقنفذة
السعودية اليوم

وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في إخماد...

السعودية اليوم
وفاة شخصين وإصابة 4 جراء حادث بأحد المصانع في الرياض
أخبار رئيسية

وفاة شخصين وإصابة 4 جراء حادث بأحد...

أخبار رئيسية
شرط الاتفاق للموافقة على رحيل هندرسون
الرياضة

شرط الاتفاق للموافقة على رحيل هندرسون

الرياضة
تحويل منشأة للنيابة لتعديلها تواريخ صلاحية منتجات التجميل
السعودية اليوم

تحويل منشأة للنيابة لتعديلها تواريخ صلاحية منتجات...

السعودية اليوم
ترقية عبدالعزيز الموسى إلى المرتبة الثانية عشرة
المجتمع

ترقية عبدالعزيز الموسى إلى المرتبة الثانية عشرة

المجتمع
نص الخطاب الملكي السنوي المفصل في مجلس الشورى
السعودية اليوم

نص الخطاب الملكي السنوي المفصل في مجلس...

السعودية اليوم
انطلاق الجولة الـ19 من دوري روشن بمباراتين غدًا
الرياضة

انطلاق الجولة الـ19 من دوري روشن بمباراتين...

الرياضة
تألق ساديو ماني يقلق التعاون
الرياضة

تألق ساديو ماني يقلق التعاون

الرياضة