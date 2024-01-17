ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل لبنان ضد الصين وتأهل قطر شروط عقد الايجار في الضمان الاجتماعي هبوط أسعار النفط مع تراجع تأثير أزمات الشرق الأوسط ثاني صفقة يريدها الهلال بعد ضم رينان لودي موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال والقنوات الناقلة ضوابط الزي الرسمي للكادر الطبي تشمل المتدربين حرة الحرة وجهة سياحية وطبيعية وسط الصخور والفوهات البركانية أوبك تتوقع زيادة الطلب على نفطها بإجمالي 800 ألف برميل يوميًّا أول المتأهلين .. منتخب قطر يعبر إلى دور الـ16 في كأس أمم آسيا تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء ينتهي في حالتين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه من شروط عقد الإيجار في الضمان الاجتماعي أن يكون باسم مقدم الطلب، وأن يكون نشطًا وموثقًا بمنصة إيجار.
وتابعت الموارد البشرية ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، أنه يجب التحقق من تطابق العنوان الوطني المسجل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية مع العنوان المسجل في عقد الإيجار، لتجنب إيقاف المعاش في حال اختلاف البيانات.
ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية في الضمان الاجتماعي إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ”البطاقة الرقمية” من خلال الخطوات التالية:
يذكر أنه صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الدفعة السابقة الأول من نوفمبر 2023، وبحد أقصى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.