شروط عقد الايجار في الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه من شروط عقد الإيجار في الضمان الاجتماعي أن يكون باسم مقدم الطلب، وأن يكون نشطًا وموثقًا بمنصة إيجار.

وتابعت الموارد البشرية ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، أنه يجب التحقق من تطابق العنوان الوطني المسجل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية مع العنوان المسجل في عقد الإيجار، لتجنب إيقاف المعاش في حال اختلاف البيانات.

نتائج الأهلية

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية في الضمان الاجتماعي إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ”البطاقة الرقمية” من خلال الخطوات التالية:

تحميل تطبيق HRSD

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

انتقل إلى حسابي أسفل الشاشة.

انتقل إلى البطاقة الرقمية

الضغط على خانة التفاصيل ستظهر لك نتائج الأهلية.