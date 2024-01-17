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شروط عقد الايجار في الضمان الاجتماعي

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٠ مساءً
شروط عقد الايجار في الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه من شروط عقد الإيجار في الضمان الاجتماعي أن يكون باسم مقدم الطلب، وأن يكون نشطًا وموثقًا بمنصة إيجار.

وتابعت الموارد البشرية ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، أنه يجب التحقق من تطابق العنوان الوطني المسجل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية مع العنوان المسجل في عقد الإيجار، لتجنب إيقاف المعاش في حال اختلاف البيانات.

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نتائج الأهلية

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية في الضمان الاجتماعي إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ”البطاقة الرقمية” من خلال الخطوات التالية:

  • تحميل تطبيق HRSD
  • تسجيل الدخول إلى التطبيق.
  • انتقل إلى حسابي أسفل الشاشة.
  • انتقل إلى البطاقة الرقمية
  • الضغط على خانة التفاصيل ستظهر لك نتائج الأهلية.
الضمان الاجتماعي

يذكر أنه صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الدفعة السابقة الأول من نوفمبر 2023، وبحد أقصى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.

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