شروط قبول طلب تملُّك العقارات في السعودية.. والأماكن المحظورة

عددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات (إحكام)، أبرز الشروط المطلوبة لقبول طلب تملُّك العقارات في المملكة.

شروط تملك العقارات في السعودية

قالت “إحكام”، في تغريدة على موقع إكس، إن هناك عدة شروط لتملك العقارات في المملكة، أبرزها:

تقديم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ.

ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

أن يكون العقار محل الطلب تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم 21679 في 9/ 11/ 1437هـ.

وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائية، في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي، وتعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.

مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها

وأوضحت “إحكام” أن هناك مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، كالآتي: