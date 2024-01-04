شروط قبول طلب تملُّك العقارات في السعودية.. والأماكن المحظورة

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عددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات (إحكام)، أبرز الشروط المطلوبة لقبول طلب تملُّك العقارات في المملكة.
قالت “إحكام”، في تغريدة على موقع إكس، إن هناك عدة شروط لتملك العقارات في المملكة، أبرزها:
وأوضحت “إحكام” أن هناك مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، كالآتي: