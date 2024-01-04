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يشترط تقديم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ

شروط قبول طلب تملُّك العقارات في السعودية.. والأماكن المحظورة

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٨ صباحاً
شروط قبول طلب تملُّك العقارات في السعودية.. والأماكن المحظورة
المواطن - فريق التحرير

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عددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات (إحكام)، أبرز الشروط المطلوبة لقبول طلب تملُّك العقارات في المملكة.

شروط تملك العقارات في السعودية

قالت “إحكام”، في تغريدة على موقع إكس، إن هناك عدة شروط لتملك العقارات في المملكة، أبرزها:

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  • تقديم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ.
  • ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
  • أن يكون العقار محل الطلب تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم 21679 في 9/ 11/ 1437هـ.
  • وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائية، في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي، وتعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.
ارشيفية

مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها

وأوضحت “إحكام” أن هناك مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، كالآتي:

  • حدود الحرمين الشريفين.
  • الأملاك العامة الصادرة بها صكوك.
  • مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها.
  • مسارات ومحطات الكهرباء.
  • مواقع الخامات المعدنية، مناطق المحجوزات للموارد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة.
  • المواقع الأثرية.
  • مجاري الأودية والشعاب والفياض، أراضي المراعي والغابات.
  • قمم الجبال.
  • محميات الحياة الفطرية.
  • أراضي المتنزهات البرية.
  • المحميات الوطنية.
  • حرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي.
  • الأراضي الساحلية.
  • المشاعر المقدسة.
  • المرافق والخدمات العامة.
  • حرم الحدود.

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