شريحة لحم ذهبية بـ456 دولارًا تثير حملة هجوم على الشيف نصرت

تعرض الطاهي وصاحب المطعم الشهير نصرت جوكتشه لانتقادات بسبب أسعار خيالية للطعام الذي تقدمه سلسلة مطاعمه، والتي كلفت أحد الزبائن 85 ألف جنيه إسترليني للوجبة الواحدة، ما يعادل 107 آلاف دولار.

فاتورة خيالية

ونشر الشيف التركي نصرت جوكتشه، فاتورة حساب لأحد فروع مطاعمه في الإمارات، والتي وصلت إلى 3.2 مليون ليرة تركية، وتسببت الفاتورة الباهظة في حالة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكثيرًا ما يبرز الشيف نصرت بسبب الأسعار الخيالية لسلسلة المطاعم التي حولها إلى علامة تجارية عملاقة تضم 32 فرعًا حول العالم، بحسب صحيفة “ذا صن”.

شريحة لحم بـ 456 دولارًا

اندهش الناس لرؤية تفاصيل الفاتورة الذي تضمن شريحة لحم ذهبية بقيمة 456 دولارًا.

ودفع رواد المطعم، الذين زاروا مطعم Nusr-Et Dubai التابع لشركة Salt Bae في 20 يناير، مبلغًا مذهلًا قدره 398.630 درهمًا إماراتيًّا (108.53 دولار).

ظروف اقتصادية صعبة

وأثار طاهي شرائح اللحم الشهير الغضب بعد أن نشر صورة للفاتورة على حسابه عبر إنستجرام، حيث يتابعه 54 مليون شخص. لكن منشور الشيف الشهير أثار سيلًا من الانتقادات من وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة في تركيا.

وشعر الكثيرون أن ذلك كان بمثابة إهانة للأتراك العاديين الذين يعملون بجد والذين يكافحون من أجل التكيف مع معدل تضخم يزيد على 60 في المائة ومعدل بطالة يبلغ 10 في المائة.

انتقادات للشيف نصرت

قال أحد أصحاب التعليقات: “هذا هو الحال عندما يكون لدى الناس أموال أكثر من الفطرة السليمة”.

وكتب آخر: “يمكن للنجار أن يطبخ بشكل أفضل”.

هجوم وسائل الإعلام التركية

اتهمت صحيفة Yenicag التركية، الشيف نصرت بالتباهي بثروته، بينما يكافح المواطنون لتغطية نفقاتهم بحد أدنى للأجور قدره ثلاثة سنتات.

وليست هذه الحادثة الأولى التي يُترك فيها الناس عاجزين عن الكلام بسبب المبلغ المذهل الذي يتقاضاه طاهي شرائح اللحم في مطاعمه.