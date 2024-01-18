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شلهوب بن عبدالله الشلهوب يشكر كل من قدم واجب العزاء في وفاة ابنه يوسف

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٦ صباحاً
شلهوب بن عبدالله الشلهوب يشكر كل من قدم واجب العزاء في وفاة ابنه يوسف
المواطن - فريق التحرير

تقدم شلهوب بن عبدالله الشلهوب، مدير العلاقات العامة والإعلام مدير مركز الاتصال والإعلام الدولي بالإنابة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة ابنة يوسف.

وقال شلهوب بن عبدالله الشلهوب: أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة آل شلهوب بالشكر والامتنان والتقدير والعرفان لأصحاب السمو الملكي ولأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب الفضيلة والمشايخ والمعالي وأصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ورجال الأعمال ودور الصحافة والنشر ولكل من قدم واجب العزاء حضوريًا أو هاتفيًا أو برقيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها ولكل من واسانا وشاركنا واجب العزاء في الفقيد الغالي ابني وحبيبي فلذة كبدي يوسف بن شلهوب عبدالله الشلهوب.

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وتابع: نلتمس العذر لمن لم تسمح له الظروف بتقديم واجب العزاء، سائلين الله جل في علاه أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجزل لهم المثوبة والعطاء وأن يجعل كل ما بذلوه من دعاء في ميزان حسناتهم ولهم منه وافر الحظ والنصيب، ونسأل الله أن يتغمد فقيدنا الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

 

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