شهادة التطعيمات الإلكترونية تسهم في مكافحة الأمراض

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أكدت وزارة الصحة على أهمية شهادة التطعيمات الإلكترونية لإسهامها الفعال في مكافحة الأمراض وتحسين الصحة العامة للمجتمع.
ونشرت الصحة عبر منصة إكس تفاصيل وأرقام سجل التطعيمات الإلكترونية التي تشير إلى تسجيل أكثر من 97% من السكان في السعودية فيما بلغت الجرعات المسجلة أكثر من 126 مليون جرعة بلغت نسبة تطعيمات الأطفال 45% منها.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة، بدء الانتقال من شهادة التطعيمات الورقية إلى الإلكترونية عبر تطبيق صحتي مؤكدة أن هدف الانتقال لسجل التطعيمات الإلكتروني يكمن في سهولة الحفاظ عليها وتصديرها عند الحاجة.
وأشارت الصحة إلى أنه يمكن الحجز في عيادة توثيق التطعيمات والذهاب للمركز الصحي، أو تسجيل التطعيم ذاتيًا عبر تطبيق صحتي.