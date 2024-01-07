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شهادة التطعيمات الإلكترونية تسهم في مكافحة الأمراض

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٤٠ مساءً
شهادة التطعيمات الإلكترونية تسهم في مكافحة الأمراض
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الصحة على أهمية شهادة التطعيمات الإلكترونية لإسهامها الفعال في مكافحة الأمراض وتحسين الصحة العامة للمجتمع.

سجل التطعيمات الإلكترونية

ونشرت الصحة عبر منصة إكس تفاصيل وأرقام سجل التطعيمات الإلكترونية التي تشير إلى تسجيل أكثر من 97% من السكان في السعودية فيما بلغت الجرعات المسجلة أكثر من 126 مليون جرعة بلغت نسبة تطعيمات الأطفال 45% منها.

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تطبيق صحتي

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة، بدء الانتقال من شهادة التطعيمات الورقية إلى الإلكترونية عبر تطبيق صحتي مؤكدة أن هدف الانتقال لسجل التطعيمات الإلكتروني يكمن في سهولة الحفاظ عليها وتصديرها عند الحاجة.

وأشارت الصحة إلى أنه يمكن الحجز في عيادة توثيق التطعيمات والذهاب للمركز الصحي، أو تسجيل التطعيم ذاتيًا عبر تطبيق صحتي.

 شهادة التطعيمات الإلكترونية

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