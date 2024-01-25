شهد العماني تبتكر عصا ونظارة ذكية لمساعدة المكفوفين

ابتكرت الطالبة شهد العماني عصا ونظارة ذكية ينبهان المكفوفين عند اقترابهم من الأجسام.

3 مستويات

وقالت شهد، خلال تصريحات إلى قناة العربية، الأربعاء: إن الجهاز يعمل من خلال ثلاثة مستويات لمساعدة المكفوفين، وهو مربوط بنظارة خاصة للمكفوفين، مع وضع آلية لتنبيه الشخص المكفوف من أي حادث أمامه.

مزايا مختلفة

وتابعت شهد العماني أن ميزة تلك الحساسات الموجودة في الجهاز أن لكل منها ميزة مختلفة، مشيرة إلى أنها حققت المركز الرابع في هاكثون الابتكارات الصحية الذي أقيم في جامعة الملك سعود، وكان ذلك فكرة إنسانية قبل أن تتحول إلى ابتكار، وساعد فئة كبيرة من المجتمع.