شهد العماني تبتكر عصا ونظارة ذكية لمساعدة المكفوفين انهيار منجم ذهب يقتل أكثر من 70 شخصًا في مالي خسارة زامبيا ضد المغرب تُطيح بها خارج أمم إفريقيا 2023 عملات عربية تطيح بالدولار من عرشه بايرن ميونخ يهزم يونيون برلين بهدف إطلاق المنصة الرقمية للفرص الاستثمارية الكبرى في عسير كواليس استقالة عضو اللجنة التنفيذية في أهلي جدة اختتام برنامج مهارات إعداد الخطط الإعلامية بمشاركة 50 متخصصًا بقيادة فهد عقران.. واس تحتفل بمنجزاتها وتكرم المتميزين كيليان مبابي يُرحب بالانضمام لـ ريال مدريد
ابتكرت الطالبة شهد العماني عصا ونظارة ذكية ينبهان المكفوفين عند اقترابهم من الأجسام.
وقالت شهد، خلال تصريحات إلى قناة العربية، الأربعاء: إن الجهاز يعمل من خلال ثلاثة مستويات لمساعدة المكفوفين، وهو مربوط بنظارة خاصة للمكفوفين، مع وضع آلية لتنبيه الشخص المكفوف من أي حادث أمامه.
وتابعت شهد العماني أن ميزة تلك الحساسات الموجودة في الجهاز أن لكل منها ميزة مختلفة، مشيرة إلى أنها حققت المركز الرابع في هاكثون الابتكارات الصحية الذي أقيم في جامعة الملك سعود، وكان ذلك فكرة إنسانية قبل أن تتحول إلى ابتكار، وساعد فئة كبيرة من المجتمع.
"شهد العماني" طالبة سعودية تبتكر عصا ونظارة ذكية ينبهان المكفوفين عند اقترابهم من الأجسام
عبر:@fawaz749 pic.twitter.com/P1EEyJwyaI
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 24, 2024