Icon

شواطئ الجبيل ملاذ العائلات في الشتاء Icon جماهير الاتحاد تهاجم أنمار الحائلي بسبب صورة .. التفاصيل كاملة Icon اختبار القدرات العامة 5 فرص Icon تفاصيل عرض الهلال لضم ماركوس راشفورد Icon علي الشهري تخصص في صيانة المركبات بالقوات البرية وافتتح ورشته بعد التقاعد Icon مها الحملي في رالي داكار.. من الصفر إلى التتويج بسرعة الصاروخ Icon “المواطن” توثق ليلة التسعينات بحضور نجوم العرب والعالم Icon إصابة أيمن يحيى تُربك حسابات روبيرتو مانشيني Icon توقعات الاقتصاد العالمي في 2024 قاتمة Icon السبب الوحيد وراء رفض مدرب الهلال تدريب منتخب البرازيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لقضاء أوقات ممتعة وسط أجواء رائعة

شواطئ الجبيل ملاذ العائلات في الشتاء

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٣٦ مساءً
شواطئ الجبيل ملاذ العائلات في الشتاء
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تشهد شواطئ مدينة الجبيل الصناعية في بداية العطلة الأسبوعية توافد العائلات من داخل الجبيل وخارجها، لقضاء أوقات ممتعة، وسط أجواء رائعة.

خدمات ترفيهية

زارت عدسة “واس” هذه الشواطئ التي تمتاز بالعديد من الخدمات الترفيهية المناسبة للأسرة، والتي تعد مقصداً سياحياً محفزاً لمختلف فئات المجتمع.

قد يهمّك أيضاً
منافسة قوية على جائزة أفضل مدرب بدوري روشن في ديسمبر

منافسة قوية على جائزة أفضل مدرب بدوري روشن في ديسمبر

12 وظيفة شاغرة في شركة بترو رابغ

12 وظيفة شاغرة في شركة بترو رابغ

وبينما تفترش العائلات الشواطئ الرملية يمارس غالبية الشباب والفتيات رياضة المشي على امتداد الواجهة البحرية لمدينة الجبيل الصناعية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف
العالم

لحظة هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق...

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى

وظائف
لابورتا: ميسي الأفضل بالتاريخ وسنُكرمه في برشلونة
آخر الاخبار

لابورتا: ميسي الأفضل بالتاريخ وسنُكرمه في برشلونة

آخر الاخبار
ضبط مسافر بمطار الملك خالد الدولي حاول دخول السعودية بوثيقة مزورة
السعودية اليوم

ضبط مسافر بمطار الملك خالد الدولي حاول...

السعودية اليوم
جوجل كروم أكثر أمانًا بدءًا من العام المقبل
تكنولوجيا

جوجل كروم أكثر أمانًا بدءًا من العام...

تكنولوجيا
إطلاق الماجستير التنفيذي للقيادات في الإدارة الصحية بجامعة الفيصل
السعودية اليوم

إطلاق الماجستير التنفيذي للقيادات في الإدارة الصحية...

السعودية اليوم
درجات الحرارة في تبوك تلامس الـ5 مئوية والإنذار الأحمر يشمل 6 مناطق
السعودية اليوم

درجات الحرارة في تبوك تلامس الـ5 مئوية...

السعودية اليوم
العالم على موعد مع حدث يتكرر كل 4 سنوات
السعودية اليوم

العالم على موعد مع حدث يتكرر كل...

السعودية اليوم