شواطئ الجبيل ملاذ العائلات في الشتاء

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تشهد شواطئ مدينة الجبيل الصناعية في بداية العطلة الأسبوعية توافد العائلات من داخل الجبيل وخارجها، لقضاء أوقات ممتعة، وسط أجواء رائعة.
زارت عدسة “واس” هذه الشواطئ التي تمتاز بالعديد من الخدمات الترفيهية المناسبة للأسرة، والتي تعد مقصداً سياحياً محفزاً لمختلف فئات المجتمع.
وبينما تفترش العائلات الشواطئ الرملية يمارس غالبية الشباب والفتيات رياضة المشي على امتداد الواجهة البحرية لمدينة الجبيل الصناعية.