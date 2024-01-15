شور: ترسية مشروع تشغيل وصيانة الحاسب الآلي مع مجلس الشورى بـ60 مليون ريال

أعلنت شركة شور العالمية للتقنية عن ترسية مشروع التشغيل والصيانة لأجهزة الحاسب الآلي (شاور) مع مجلس الشورى بـ 60 مليون ريال.

تفاصيل عقد التشغيل والصيانة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن العقد يشمل تشغيل البنية التحتية وصيانتها وتجديد التشغيل والصيانة والتراخيص لجميع البنى التحتية والتطبيقات الحالية.

وتقديم الخدمات التقنية لتشغيل أنظمة تقنية المعلومات لدى مجلس الشورى، بالإضافة إلى الترقيات للأنظمة والأجهزة، وتوفير الخدمات لتشغيل البنية التحتية والخدمات الالكترونية.