صالح الشهري: نأمل أن نفتتح البطولة بالشكل المناسب

أعرب مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صالح الشهري عن صعوبة مواجهة عمان في كأس آسيا 2023، مؤكدًا جاهزية اللاعبين للبطولة.

صالح الشهري يؤكد صعوبة المباراة

وقال صالح الشهري في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة المنتخب السعودي ضد عمان: “المباراة الأولى دائماً تكون صعبة.. ونأمل أن نفتتح البطولة بالشكل المناسب”.

وتابع صالح الشهري: “لدينا 4 مهاجمين.. ونحاول نخدم الفريق ولحساسية مركزنا لا بد أن نسجل أكبر عدد من الأهداف.. وأي لاعب يلعب فينا نحن خلفه.. فنحن فريق واحد نلعب تحت راية واحدة”.

المنتخب السعودي ضد عمان

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل المدرب الإيطالي في قيادة الأخضر لحصد اللقب.

ويبدأ الأخضر المشوار في مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2023، بمواجهة منتخب عمان الأول لكرة القدم، يوم غد الثلاثاء، عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد خليفة الدولي في الدوحة.