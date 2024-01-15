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مؤكدًا جاهزية جميع المهاجمين

صالح الشهري: نأمل أن نفتتح البطولة بالشكل المناسب

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٥ مساءً
صالح الشهري: نأمل أن نفتتح البطولة بالشكل المناسب
المواطن - فريق التحرير

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أعرب مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صالح الشهري عن صعوبة مواجهة عمان في كأس آسيا 2023، مؤكدًا جاهزية اللاعبين للبطولة.

صالح الشهري يؤكد صعوبة المباراة

وقال صالح الشهري في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة المنتخب السعودي ضد عمان: “المباراة الأولى دائماً تكون صعبة.. ونأمل أن نفتتح البطولة بالشكل المناسب”.

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وتابع صالح الشهري: “لدينا 4 مهاجمين.. ونحاول نخدم الفريق ولحساسية مركزنا لا بد أن نسجل أكبر عدد من الأهداف.. وأي لاعب يلعب فينا نحن خلفه.. فنحن فريق واحد نلعب تحت راية واحدة”.

صالح الشهري
الشهري – المصدر @afcasiancup_ar

المنتخب السعودي ضد عمان

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل المدرب الإيطالي في قيادة الأخضر لحصد اللقب.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @aawsat_spt

ويبدأ الأخضر المشوار في مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2023، بمواجهة منتخب عمان الأول لكرة القدم، يوم غد الثلاثاء، عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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