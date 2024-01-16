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في كأس أمم آسيا 2023

صالح الشهري يقود تشكيلة المنتخب السعودي ضد عمان

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٤٥ مساءً
صالح الشهري يقود تشكيلة المنتخب السعودي ضد عمان
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن تشكيل الأخضر لمواجهة منتخب سلطنة عمان في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا .

تشكيل المنتخب السعودي

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: ” أحمد الكسار في حراسة المرمى، حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

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وتنطلق مباراة المنتخب السعودي وعمان اليوم في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي في قطر.

تشكيل المنتخب السعودي ضد عمان

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة السعودية ضد عمان، عبر قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لمنافسات كأس آسيا 2023، وقنوات SSC التي تُذيع مباريات البطولة داخل السعودية، بجانب تطبيق شاهد.

وسبق للمنتخبين أن لعبا في 22 مباراة في مختلف المسابقات سواء كانت رسمية أو ودية، حيث حقق المنتخب السعودي الفوز في 18 لقاء، بينما فاز منتخب عمان في مباراتين وتعادلا مرتين.

ويُعد ماجد عبدالله نجم النصر السابق هو الهداف التاريخي لمباريات السعودية ضد عمان، بتسجيله 6 أهداف للأخضر.

ويتواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في الظهور بشكل مميز في بداية المشوار.

ويدخل منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مانشيني بطولة كأس آسيا 2023، بطموحات كبيرة، حيث يأمل في تحقيق حلم الجماهير، والتتويج باللقب الغائب عن خزائن الأخضر منذ عام 1996.

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