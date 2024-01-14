صبر بايدن على نتنياهو بدأ ينفد

كشف مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، أن صبر الرئيس جو بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ ينفد، مع دخول حرب غزة يومها الـ 100.

نتنياهو يرفض طلبات بايدن

وقال المسؤول الأمريكي لموقع أكسيوس: إن بايدن لم يتحدث مع نتنياهو منذ أكثر من 20 يومًا.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض معظم طلبات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن الحرب في غزة.

إحباط بايدن

كذلك أردف المسؤول الأمريكي أن بايدن محبط بسبب عدم رغبة نتنياهو في مناقشة وضع غزة بعد الحرب بجدية.

وأوضح أن بايدن يعتقد أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي لإدخال المساعدات إلى غزة.

رفض الإفراج عن الأموال الفلسطينية

وأكد أن الرئيس الأمريكي غاضب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب رفضه الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية.

وأضاف: “وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ نتنياهو أنه يستحيل تنفيذ خطة إسرائيل لغزة بعد الحرب”.

خسائر الحرب بين حماس وإسرائيل

يذكر أن الخلافات قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في عدد من النقاط حول غزة، منها مستقبل القطاع وحماية المدنيين، وأموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية التي ضمنتها اتفاقية أوسلو، ومرحلة ما بعد انتهاء الحرب في غزة.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس إثر هجوم شنته الحركة على قواعد عسكرية إسرائيلية ومستوطنات في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر 2023 خلف نحو 1140 قتيلًا، وفقًا لفرانس برس. في حين احتُجز نحو 250 شخصًا أسرى خلال الهجوم، لا يزال 132 منهم داخل غزة، حسب التأكيدات الإسرائيلية.

أما على الجانب الفلسطيني فأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 23843 أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما أصيب أكثر من 60 ألف جريح، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.