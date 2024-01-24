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صحن برياني يمنع شخصًا من الانتحار

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
صحن برياني يمنع شخصًا من الانتحار
المواطن - فريق التحرير

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في واقعة غريبة تراجع شخص عن الانتحار بعد وعده بالحصول على صحن برياني ووظيفة مناسبة له في الهند.

 تفاصيل الواقعة

وكان الرجل البالغ من العمر 40 عامًا يصطحب ابنته الكبرى على دراجته، ثم توقف فجأة بالقرب من الجسر المعدني المرتفع وأخبرها أن هاتفه المحمول سقط في مكان ما على الطريق وكان يحاول العثور عليه، وتركها واقفة على الطريق وتسلق الجسر ثم هدد بالقفز منه.

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وقد اضطر رجال الشرطة في مدينة كلكتا الهندية إلى تقديم وعد بالتوظيف وإغراء رجل في العقد الرابع من عمره، بوجبة من البرياني لإقناعه بالنزول من الجسر الذي تسلقه بنية الانتحار لإنهاء حياته.

وبعد حضور فريق من مركز الشرطة المحلي إلى جانب أفراد من مجموعة إدارة الكوارث بشرطة كلكتا وإدارة الإطفاء بدأوا في التحدث معه، وقال أحد رجال الأمن “تحدثنا مع ابنته لفهم المشكلة وبناء على ذلك خططنا للحديث لإقناعه بالعدول عن الفكرة وأخيرا، بعد أن قدمنا العروض، وافق على النزول”.

برياني

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