صحن برياني يمنع شخصًا من الانتحار

في واقعة غريبة تراجع شخص عن الانتحار بعد وعده بالحصول على صحن برياني ووظيفة مناسبة له في الهند.

تفاصيل الواقعة

وكان الرجل البالغ من العمر 40 عامًا يصطحب ابنته الكبرى على دراجته، ثم توقف فجأة بالقرب من الجسر المعدني المرتفع وأخبرها أن هاتفه المحمول سقط في مكان ما على الطريق وكان يحاول العثور عليه، وتركها واقفة على الطريق وتسلق الجسر ثم هدد بالقفز منه.

صحن برياني ووظيفية

وقد اضطر رجال الشرطة في مدينة كلكتا الهندية إلى تقديم وعد بالتوظيف وإغراء رجل في العقد الرابع من عمره، بوجبة من البرياني لإقناعه بالنزول من الجسر الذي تسلقه بنية الانتحار لإنهاء حياته.