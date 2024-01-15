صخرة الوجه⁩ بالعلا منحوتة شبيهة بالإنسان وسط الرمال

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تحتضن العلا آثارًا مهمة وكنوز طبيعية، من بينها صخرة الوجه التي تشكل أبعادًا فنية مميزة، فهي منحوتة طبيعية مذهلة وسط الرمال الذهبية.
ونشرت “العربية”، صورًا لصخرة الوجه، والتي هي عبارة عن تشكيل صخري يشبه وجه إنسان يحدّق في المناظر الطبيعية المحيطة.
وتتميز العلا بتراث متميز، والتي يتنوع بين صخور فريدة ونقوش جبلية غنية، ترجع إلى أصول اللغة العربية.