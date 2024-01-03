صراخ بين عبدالله فلاتة والزلال والشيخ بسبب الهلال والاتحاد .. تفاصيل نارية

انفجر الناقد الرياضي عبدالله فلاتة المعروف بانتمائه لنادي الاتحاد غاضبًا ضد كل من الناقدين الرياضيين عبدالعزيز الزلال ومحمد الشيخ المعروفين بانتمائهما لنادي الهلال، وذلك بعد تعقيبهما على مشاركة الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الزلال والشيخ قالا: إنه لو شارك الهلال في مونديال الأندية الذي أُقيم بجدة، لقدما نتيجة أفضل مما قدمه الاتحاد.

فعلق عبدالله فلاتة قائلًا: “دائمًا يقولون لو الهلال، لو الهلال، مثلًا ماذا لو قلنا، لو النصر فريق متكامل، لماذا دائمًا تأتون بسيرة الهلال في أول الكلام”.

وأضاف فلاتة وهو غاضبًا: “هذا غير معقول”.

وتدخل الشيخ والزلال محاولين تهدئته قائلين: “الهلال الأول لأنه لعب نهائي مونديال الأندية في عام 2022، هل سبق للاتحاد وأن خاض نهائي كأس العالم للأندية، لذلك نأتي بسيرة الهلال في أول الكلام”.