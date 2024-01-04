Icon

المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية Icon 1.5 تريليون ريال استثمارات صناعية في المملكة Icon تركي آل الشيخ يعدّد مفاجآت موسم الرياض: انتظروا حدث ديزني التاريخي Icon شروط قبول طلب تملُّك العقارات في السعودية.. والأماكن المحظورة Icon الإطاحة بـ 8 متهمين في عمليات نصب واحتيال بالرياض Icon خفض إنتاج النفط 2.2 مليون برميل يومياً.. أوبك+ تواجه انخفاض الأسعار Icon صعود السعودية كمركز تكنولوجي عالمي يجعلها المنافس الأقوى لأمريكا Icon وزير الصناعة: نعمل على زيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة Icon فبراير المقبل موعد أول اجتماعات أوبك+ في 2024 Icon الحياة الفطرية تطلق 132 كائناً فطرياً في محمية نيوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بدءًا من أشباه الموصلات حتى الذكاء الاصطناعي

صعود السعودية كمركز تكنولوجي عالمي يجعلها المنافس الأقوى لأمريكا

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
صعود السعودية كمركز تكنولوجي عالمي يجعلها المنافس الأقوى لأمريكا
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تضع المملكة العربية السعودية نصب أعينها أن تصبح في طليعة التطور التكنولوجي في كل شيء، بداية من التكنولوجيا الحيوية وحتى أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

السعودية مركز تكنولوجي عالمي

وقالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، في تقريرها: إن صعود المملكة العربية السعودية كمركز تكنولوجي يؤدي إلى تعقيد إستراتيجية التكنولوجيا الحيوية للولايات المتحدة، بخاصة فيما يتعلق بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، ومن أجل الحفاظ على ميزتها التنافسية وضمان تطوير الذكاء الاصطناعي.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في وزارة الطاقة

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في وزارة الطاقة

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

وتحتاج الولايات المتحدة إلى إستراتيجية دمج مراكز التكنولوجيا الناشئة في الشرق الأوسط داخل نظامها التكنولوجي الشامل، خشية أن تعتمد هذه البلدان على الصين لتحقيق طموحاتها في مجال التكنولوجيا الفائقة.

الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي

وتضع المملكة العربية السعودية خططها للريادة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى من خلال رؤيتها 2030، وهي الخطة الإستراتيجية للحكومة لتطوير البلاد، حيث تم إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في عام 2019، وفقًا لطموح المملكة العربية السعودية بأن تصبح مركزًا عالميًّا لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وبدوره، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن إنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة. ويتمثل جزء واضح من هذا النهج في تعزيز الشراكات مع رواد التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

شراكات مع كبرى المؤسسات التكنولوجية

وفي الوقت نفسه، بدأت المملكة العربية السعودية في تطوير قدراتها التكنولوجية المحلية، بما في ذلك نماذج الأساس الجديدة التي تركز على اللغتين العربية والإنجليزية، مثل سلسلة نماذج فالكون.

وبحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، فإن المملكة العربية السعودية اتبعت نموذجها الريادي في كافة المجالات، حيث وقعت المملكة العربية السعودية عددًا من الشراكات مع عمالقة التكنولوجيا الغربيين، مثل Microsoft وOracle، الذين يؤسسون لبعض أعمالهم في المنطقة ويساعدون في بناء قدرات الشرق الأوسط التكنولوجية.

منافسة قوية للتكنولوجيا الأمريكية

وتواصل المملكة العربية السعودية سعيها نحو زيادة التكامل العالمي، ويجب على الولايات المتحدة أن تفكر في كيفية مواجهة هذه المنافسة مع المملكة العربية السعودية تحديدًا في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وغيرها من القطاعات الحيوية التي تهم السعوديين، والتي ينظر إليها على أنها حاسمة للتنمية الاقتصادية الأمريكية المستقبلية وللحفاظ على الريادة في إطار منافسة الصين.

وتحتوي العديد من هذه التقنيات أيضًا على تطبيقات ذات استخدام مزدوج، وقد يكون تطوير مثل هذه القدرات خارج سيطرة الولايات المتحدة محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بحسب “نيوزويك”.

وأضافت المجلة الأمريكية أن المملكة العربية السعودية لديها المال والإرادة لإنفاقه لجذب أفضل المواهب من الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم لتصبح المركز التكنولوجي الأول بالشرق الأوسط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سالم الدوسري وميتروفيتش يزوران شباك الطائي بعد 30 دقيقة
الرياضة

سالم الدوسري وميتروفيتش يزوران شباك الطائي بعد...

الرياضة
وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

وظائف
طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم بواقع 3 مئوية
السعودية اليوم

طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم بواقع...

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ تشيلسي ضد كريستال بالاس
الرياضة

فوز ثمين لـ تشيلسي ضد كريستال بالاس

الرياضة
أغنى عائلات في العالم تضيف لثرواتها 1.5 تريليون دولار
السوق

أغنى عائلات في العالم تضيف لثرواتها 1.5...

السوق
الأهلي والاتحاد يحاولان حسم صفقة مودريتش في يناير
الرياضة

الأهلي والاتحاد يحاولان حسم صفقة مودريتش في...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
المالك: مشكلة الشباب واضحة وبيسكان أخذ فرصته
آخر الاخبار

المالك: مشكلة الشباب واضحة وبيسكان أخذ فرصته

آخر الاخبار