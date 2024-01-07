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خام برنت يصل لـ 78.76 دولار للبرميل

صعود بورصات الخليج بدعم من ارتفاع أسعار النفط

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢١ مساءً
صعود بورصات الخليج بدعم من ارتفاع أسعار النفط
المواطن - فريق التحرير

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صعدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الأحد، اقتداءً بارتفاع أسعار النفط في ظل استمرار التوترات الإقليمية التي أججها الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

صعود المؤشر السعودي

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي وأغلق مرتفعًا 1.2 بالمائة في ظل ارتفاع جميع القطاعات.

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وارتفع سهم مصرف الإنماء 4.9%، وهو الارتفاع الأكبر في أكثر من شهرين، وسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.5%. ومن بين الرابحين شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط والشركة العربية للأنابيب العربية بواقع 0.6% و5.4% على التوالي.

ارتفاع أسعار النفط

وزادت أسعار النفط، المحفز الرئيسي لأسواق المال في الخليج، 1.51%، أمس الجمعة، وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 78.76 دولار للبرميل.

وبحث دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون كبار، اليوم الأحد، سبل منع اتساع نطاق حرب غزة في الشرق الأوسط، لكن إراقة الدم المستمرة تظهر الصعوبات التي تواجه هذه المساعي بعد ثلاثة أشهر من بدء الصراع، بحسب تقرير وكالة رويترز.

ارتفاع مؤشرات بورصات الخليج

وارتفع المؤشر القطري 0.1% مدعومًا بمكاسب في قطاعات المال والاتصالات والطاقة. وزاد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 1.4% وصعد سهم شركة الملاحة القطرية 2.6%.

وارتفع المؤشر البحريني 0.3%، والمؤشر العماني 0.4% والمؤشر الكويتي 1.1%، وخارج منطقة الخليج، أغلقت البورصة المصرية أبوابها، اليوم الأحد، بسبب عطلة رسمية.

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