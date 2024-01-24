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بعد أنباء عن رغبته بالرحيل

صفقات قوية قد تُبقي كريم بنزيما في الاتحاد

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٥ مساءً
صفقات قوية قد تُبقي كريم بنزيما في الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد توتر العلاقات مؤخرًا.

جدل بشأن مستقبل كريم بنزيما

وأُثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبل بنزيما خلال الفترة المقبلة، كما توترت علاقته مع الإدارة الاتحادية، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم؛ لقضاء إجازته في جزيرة موريشيوس.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @RMCsport

وعد بتدعيم صفوف الاتحاد

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن صندوق الاستثمارات أبلغ كريم بنزيما أنه لا توجد فرصة لرحيله خارج دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأشار رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أنه في الحالة القصوى، يُمكن تقييم فرصة انتقال بنزيما إلى ناد آخر في دوري روشن السعودي.

كريم بنزيما
كريم – المصدر @ittihad

وشدد الصحافي الإيطالي، على أن المسؤولين حرصوا على طمأنة كريم بنزيما، وأكدوا له أن نادي الاتحاد سيتعاقد مع صفقات قوية للغاية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم بنزيما إلى الاتحاد في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد، وشارك معه في 20 مباراة رسمية بجميع البطولات، وساهم في تسجيل 17 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 12 مرة، كما قدم 5 تمريرات حاسمة.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر fifa

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