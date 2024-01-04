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صفقة إسبانية هدية أنمار الحائلي لجماهير الاتحاد

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
صفقة إسبانية هدية أنمار الحائلي لجماهير الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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اقترب نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي من التعاقد مع الإسباني رامون بلانيس المدير الرياضي بنادي ريال بيتيس الإسباني ليتولى منصب المدير الرياضي في العميد بالفترة المقبلة.

وذكر موقع ABC SEVILLA الإسباني أن العميد قدم عرضًا بقيمة مليون دولار أمريكي كراتب سنوي لـ بلانيس وهو أعلى من قيمة راتبه حاليًّا في ريال بيتيس.

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بلانيس
بلانيس

ويملك بيلانيس صاحب الـ 57 عامًا خبرة عمرها 25 عامًا في الإدارة الرياضية، كما سبق له وأن عمل كمدير رياضي في نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة من 2018 إلى 2021.

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