ضبط أكثر من 123 ألف علبة أفياش معدنية مغشوشة في الشرقية باريس سان جيرمان بطلًا لـ كأس السوبر الفرنسي معدات حديثة لكشط أسفلت الطرق بالمياه ياسين بونو يُلمح لرحيله عن الهلال ويكشف فريقه القادم صفقة إسبانية هدية أنمار الحائلي لجماهير الاتحاد السعودية ترفض بشكل قاطع التصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ريال مدريد يهزم مايوركا بشق الأنفس وينفرد بصدارة الدوري الإسباني نقص 6 فيتامينات يرتبط بتساقط الشعر ضبط شخصين أطلقا النار في مناسبة اجتماعية بنجران القناة الناقلة لـ مباراة السعودية ولبنان
اقترب نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي من التعاقد مع الإسباني رامون بلانيس المدير الرياضي بنادي ريال بيتيس الإسباني ليتولى منصب المدير الرياضي في العميد بالفترة المقبلة.
وذكر موقع ABC SEVILLA الإسباني أن العميد قدم عرضًا بقيمة مليون دولار أمريكي كراتب سنوي لـ بلانيس وهو أعلى من قيمة راتبه حاليًّا في ريال بيتيس.
ويملك بيلانيس صاحب الـ 57 عامًا خبرة عمرها 25 عامًا في الإدارة الرياضية، كما سبق له وأن عمل كمدير رياضي في نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة من 2018 إلى 2021.