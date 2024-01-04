Icon

نجم إنتر ميلان يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن Icon حساب المواطن: 6 أيام على إيداع الدعم للدفعة الـ 74 Icon هل يتأثر ليفربول بغياب محمد صلاح؟ Icon مانشيني يُجهز تشكيلة الأخضر الآسيوية Icon رونالدو يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل هداف في 2023 Icon صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 8.3 مليون ريال Icon وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج العمرة والزيارة إلى المدينة المنورة Icon الأمن السيبراني يصدر تحذيرات أمنية من منتجات سامسونج وأندرويد وجوجل Icon المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف شاغرة Icon شروط تمويل البناء الذاتي من البنك الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 8.3 مليون ريال

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٤٩ مساءً
صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 8.3 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الخميس، 4 يناير 2024 تنفيذ صفقة خاصة على 250 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال.

صفقة خاصة في سوق الأسهم

وفي التفاصيل، تم تنفيذ الصفقة على أسهم شركة أرامكو السعودية بسعر 33 ريال للسهم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.3 مليون ريال.

قد يهمّك أيضاً
تيليجرام تُعيد تصميم واجهة المكالمات

تيليجرام تُعيد تصميم واجهة المكالمات

شروط تمويل البناء الذاتي من البنك الأهلي

شروط تمويل البناء الذاتي من البنك الأهلي

م الشركة السعر الكمية المتداولة(سهم) القيمة المتداولة (ريال)
1 أرامكو السعودية 33 250,000.00 8,250,000.00

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور
السعودية اليوم

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي...

السعودية اليوم
احذروا عض أو خربشة القطط
السعودية اليوم

احذروا عض أو خربشة القطط

السعودية اليوم
جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي في ركلة جزاء الفيحاء ضد الهلال
الرياضة

جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي...

الرياضة
كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار كريستيانو رونالدو عن ميسي
الرياضة

كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار...

الرياضة
تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا على مدى 3 أيام
السعودية اليوم

تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي
الرياضة

الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي

الرياضة
الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا
الرياضة

الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا

الرياضة