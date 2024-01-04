صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 8.3 مليون ريال

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شهد سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الخميس، 4 يناير 2024 تنفيذ صفقة خاصة على 250 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال.
وفي التفاصيل، تم تنفيذ الصفقة على أسهم شركة أرامكو السعودية بسعر 33 ريال للسهم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.3 مليون ريال.
|م
|الشركة
|السعر
|الكمية المتداولة(سهم)
|القيمة المتداولة (ريال)
|1
|أرامكو السعودية
|33
|250,000.00
|8,250,000.00