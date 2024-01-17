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صفقة مهمة تقترب من برشلونة لـ الاتحاد

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٠ مساءً
صفقة مهمة تقترب من برشلونة لـ الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يخطط الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي بنادي الاتحاد، في إحضار صفقة قوية للعميد من نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة Sport الإسبانية والمقربة من برشلونة: إن بلانيس يحاول إحضار ليا فينايكسا والتي عملت من قبل كطبيبة نفسية في نادي برشلونة.

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متى رحلت ليا عن برشلونة ؟

جدير بالذكر أن الطبيبة ليا عملت في الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة حتى صيف عام 2023 ثم رحلت بعد ذلك عن الفريق الكتالوني.

ومر العميد بفترة صعبة قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا وذلك بتراجع نتائجه في بطولة دوري روشن، بجانب توديع بطولة كأس العالم للأندية من دور الثمانية على يد الأهلي المصري.

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