صفقة مهمة تقترب من برشلونة لـ الاتحاد

يخطط الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي بنادي الاتحاد، في إحضار صفقة قوية للعميد من نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة Sport الإسبانية والمقربة من برشلونة: إن بلانيس يحاول إحضار ليا فينايكسا والتي عملت من قبل كطبيبة نفسية في نادي برشلونة.

متى رحلت ليا عن برشلونة ؟

جدير بالذكر أن الطبيبة ليا عملت في الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة حتى صيف عام 2023 ثم رحلت بعد ذلك عن الفريق الكتالوني.

ومر العميد بفترة صعبة قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا وذلك بتراجع نتائجه في بطولة دوري روشن، بجانب توديع بطولة كأس العالم للأندية من دور الثمانية على يد الأهلي المصري.