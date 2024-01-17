Icon

إغلاق باب الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي بدورتها الـ6 Icon ضبط مواطن دخل منطقة الطبيق بلا تصريح وشرع بالصيد في محمية الملك سلمان Icon سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعمق أزمة العملة Icon تضم 13 وزيرًا.. أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة Icon الأرصاد: أمطار على الرياض مساء اليوم حتى الغد Icon وائل الدحدوح يصل قطر عبر مصر بعد إجلائه من غزة Icon أرامكو السعودية تخصص 4 مليارات دولار إضافية لرأس المال الجريء Icon استخراج طقم أسنان من معدة شخص بعد 6 سنوات Icon وفاة و7 إصابات في تحطم مروحية عسكرية بقرغيزستان Icon غداً نهاية التقديم على حركة النقل الخارجي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال الميركاتو الشتوي الحالي

صفقة يابانية تُقرب فوفانا من مغادرة النصر

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٤٥ مساءً
صفقة يابانية تُقرب فوفانا من مغادرة النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعمل إدارة نادي النصر، على رحيل النجم الإيفواري سيكو فوفانا في الميركاتو الشتوي، لتدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بصفقة مميزة.

النصر يقترب من ضم مدافع ياباني

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن إدارة النصر لازالت تحاول رحيل فوفانا على سبيل الإعارة؛ من أجل إفساح المجال لتسجل لاعب أجنبي آخر في قائمة الفريق.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الفطيم

وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الفطيم

شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والعينات التجارية من الجمارك

شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والعينات التجارية من الجمارك

ولفت رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إلى أن النصر يستهدف تدعيم دفاعه، مؤكدًا أنه بجانب الاهتمام بهاري سوتار، بات المدافع الياباني كوكي ماتشيدا هدفًا قويًا للعالمي.

كوكي ماتشيدا
كوكي ماتشيدا

فوفانا مع النصر

وشددت تقارير سابقة على أن إدارة النصر، عرضت النجم الإيفواري صاحب الـ28 عامًا، على نادي الشباب، لتسهيل عملية انتقال متعب الحربي إلى صفوف العالمي، كما تلقى 3 عروض مؤخرًا، ولكن لم يحسم موقفه.

سيكو فوفانا
اللاعب الإيفواري – المصدر @AlNassrFC

وشارك فوفانا في 14 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بدوري روشن السعودي، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وحصل على بطاقة صفراء، كما خاض 5 لقاءات في كأس الملك، دوري أبطال آسيا والبطولة العربية.

سيكو فوفانا
اللاعب الإيفواري – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن خالد: 7 سنين ما سجلت عليه خطأ واحدًا
السعودية اليوم

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن...

السعودية اليوم
ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري
السعودية اليوم

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق...

السعودية اليوم
تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
السعودية اليوم

تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة...

السعودية اليوم
مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله
العالم

مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل...

العالم
كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر
الرياضة

كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر

الرياضة
سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق
السعودية اليوم

سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق

السعودية اليوم
12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال
وظائف

12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وظائف
تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام أبو علي
الرياضة العالمية

تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام...

الرياضة العالمية