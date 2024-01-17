صفقة يابانية تُقرب فوفانا من مغادرة النصر

تعمل إدارة نادي النصر، على رحيل النجم الإيفواري سيكو فوفانا في الميركاتو الشتوي، لتدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بصفقة مميزة.

النصر يقترب من ضم مدافع ياباني

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن إدارة النصر لازالت تحاول رحيل فوفانا على سبيل الإعارة؛ من أجل إفساح المجال لتسجل لاعب أجنبي آخر في قائمة الفريق.

ولفت رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إلى أن النصر يستهدف تدعيم دفاعه، مؤكدًا أنه بجانب الاهتمام بهاري سوتار، بات المدافع الياباني كوكي ماتشيدا هدفًا قويًا للعالمي.

فوفانا مع النصر

وشددت تقارير سابقة على أن إدارة النصر، عرضت النجم الإيفواري صاحب الـ28 عامًا، على نادي الشباب، لتسهيل عملية انتقال متعب الحربي إلى صفوف العالمي، كما تلقى 3 عروض مؤخرًا، ولكن لم يحسم موقفه.

وشارك فوفانا في 14 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بدوري روشن السعودي، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وحصل على بطاقة صفراء، كما خاض 5 لقاءات في كأس الملك، دوري أبطال آسيا والبطولة العربية.