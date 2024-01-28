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في فترة الانتقالات الشتوية

صفقتان من الاتحاد تقتربان لـ الشباب

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
صفقتان من الاتحاد تقتربان لـ الشباب
المواطن - فريق التحرير

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أصبح كل من البرازيلي مارسيلو جروهي ومواطنه رومارينيو قريبين من الانضمام لنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب التقارير فإن الليث يريد ضم جروهي لتدعيم صفوف حراسة المرمى لديه مع ضم رومارينيو لتدعيم خط الهجوم بعد تراجع مستوى اللاعب السنغالي الحبيب ديالو.

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طلب بنزيما من إدارة الاتحاد

يذكر أن الفرنسي كريم بنزيما كان طلب من إدارة العميد التفريط في 7 لاعبين في يناير وضم صفقات أفضل منهم، حيث طلب رحيل رومارينيو وجروهي ضمن اللاعبين السبعة.

رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

وكان نادي الشباب بحسب التقارير الواردة رفض طلب العميد بالتعاقد مع البلجيكي يانيك كاراسكو حيث أكد النادي العاصمي أن كاراسكو لن ينتقل إلى الاتحاد أو لأي فريق آخر.

وفي سياق آخر، لايزال مصير اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله ضبابيًا مع العميد، وذلك بعد مطالبة جماهير الاتحاد قبل توقف مباريات دوري روشن، بالتفريط فيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت تقارير إعلامية مغربية أن نجم نادي الاتحاد لايزال مرشحًا وبقوة للانضمام لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، رغم نفي محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء في وقت سابق.

جروهي - الاتحاد والأخدود - مارسيلو جروهي
جروهي

 

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