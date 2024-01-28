صفقتان من الاتحاد تقتربان لـ الشباب

أصبح كل من البرازيلي مارسيلو جروهي ومواطنه رومارينيو قريبين من الانضمام لنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب التقارير فإن الليث يريد ضم جروهي لتدعيم صفوف حراسة المرمى لديه مع ضم رومارينيو لتدعيم خط الهجوم بعد تراجع مستوى اللاعب السنغالي الحبيب ديالو.

طلب بنزيما من إدارة الاتحاد

يذكر أن الفرنسي كريم بنزيما كان طلب من إدارة العميد التفريط في 7 لاعبين في يناير وضم صفقات أفضل منهم، حيث طلب رحيل رومارينيو وجروهي ضمن اللاعبين السبعة.

وكان نادي الشباب بحسب التقارير الواردة رفض طلب العميد بالتعاقد مع البلجيكي يانيك كاراسكو حيث أكد النادي العاصمي أن كاراسكو لن ينتقل إلى الاتحاد أو لأي فريق آخر.

وفي سياق آخر، لايزال مصير اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله ضبابيًا مع العميد، وذلك بعد مطالبة جماهير الاتحاد قبل توقف مباريات دوري روشن، بالتفريط فيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت تقارير إعلامية مغربية أن نجم نادي الاتحاد لايزال مرشحًا وبقوة للانضمام لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، رغم نفي محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء في وقت سابق.