صلاة الميت على مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على منصور بن محمد آل مزيد -رحمه الله-, بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وعقب الصلاة قدم الأمير فيصل بن بندر التعازي لأسرة المتوفى، داعياً الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

فيما أعربت أسرة آل مزيد عن الشكر لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.