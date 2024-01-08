حساب المواطن: عدم إضافة جميع التابعين يؤثر على الأهلية والاستحقاق صناعة الورق توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك ABC بـ 24.9 مليون يورو انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.89 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين 41 وظيفة عن بعد في عدد من التخصصات بدء تداول أسهم إم بي سي في السوق السعودية مشاجرة واعتداء على 3 نساء والقبض على شخصين بالطائف مؤسسة مسك تعلن عن وظائف شاغرة أمطار رعدية وضباب ورياح نشطة على 5 مناطق التعادل يحسم مباراة روما ضد أتالانتا
أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية مع بنك المؤسسة العربية المصرفية – “ABC”، بقيمة 24.9 مليون يورو.
وقالت شركة “صناعة الورق” في بيان على “تداول السعودية“، اليوم الاثنين، إن مدة التمويل تبلغ 5 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي ضمان بنك الصادرات الإيطالي للتأمين على الصادرات، بالإضافة إلى سند لأمر.
وتستهدف من التسهيلات تمويل الشراء للمشاريع الجديدة ودعم السيولة النقدية المطلوبة لتغطية رأس المال العامل للعمليات التشغيلية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.
وأشارت إلى وجود أطراف ذات علاقة تتمثل في الشركات التابعة للشركة السعودية لصناعة الورق.