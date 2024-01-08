صناعة الورق توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك ABC بـ 24.9 مليون يورو

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية مع بنك المؤسسة العربية المصرفية – “ABC”، بقيمة 24.9 مليون يورو.

مدة اتفاقية التمويل

وقالت شركة “صناعة الورق” في بيان على “تداول السعودية“، اليوم الاثنين، إن مدة التمويل تبلغ 5 سنوات.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي ضمان بنك الصادرات الإيطالي للتأمين على الصادرات، بالإضافة إلى سند لأمر.

تمويل الشراء للمشاريع

وتستهدف من التسهيلات تمويل الشراء للمشاريع الجديدة ودعم السيولة النقدية المطلوبة لتغطية رأس المال العامل للعمليات التشغيلية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.

وأشارت إلى وجود أطراف ذات علاقة تتمثل في الشركات التابعة للشركة السعودية لصناعة الورق.