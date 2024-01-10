صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، المالية، التقنية) للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

وظائف صندوق الاستثمارات

1- أخصائي تدقيق تقنية الملومات (IT Audit Professional)

المتطلبات: بكالوريوس (تقنية المعلومات، أمن المعلومات) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

2- محلل استثمار ( Investment Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، مالية، اقتصاد، استثمار، الهندسة) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

3- محلل مالي (Financial Analyst)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (ادارة الأعمال، العقارات، الاستثمار، التمويل) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على المؤهل والتخصص والمناسب او الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال الروابط التالي:

1- محلل استثمار: اضغط هنا

2- محلل مالي: اضغط هنا

3- أخصائي تدقيق تقنية المعلومات: اضغط هنا