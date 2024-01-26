ألفارو ميدران معتذرًا للجماهير: التعاون سيبقى في القلب صندوق الاستثمارات العامة ينهي تسعير سندات اليورو الدولية إيدي هاو يُعلق على إمكانية رحيل ميغيل ألميرون للشباب جانغ هيون سو: أتمنى فوز الهلال بالدوري وآسيا بيتسو موسيماني يقود أبها رسميًا تسريب رسالة عبر سناب شات للأجهزة الأمنية يثير التساؤلات برعاية ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل منصة إحسان السنوي ألفارو ميدران اتفاقي رسميًا الاتحاد يعرض 30 مليون يورو لضم موهبة يوفنتوس هل رفض بيريز عودة كريم بنزيما للريال؟
أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام تسعير طرحه من السندات الدولية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي)، ويأتي الطرح ضمن برنامج الصندوق لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع إستراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.
ويوزع الطرح على ثلاث شرائح وفق التالي:
– الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2029
– الثانية بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 10 سنوات، تستحق عام .2034
– الثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 5.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 30 سنة، تستحق عام2054.
وأكد رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف: أن استمرار الطلب المرتفع من المؤسسات الاستثمارية العالمية، يؤكد نجاح إستراتيجيات الصندوق التمويلية متوسطة المدى، كما يأتي انعكاساً لمتانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني ودوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، ومكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكثرها تأثيراً.
وتمثّل القروض وأدوات الدين إحدى الموارد الأربعة لتمويل الصندوق الذي يحظى بتصنيف A1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما يحظى بتصنيف A+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.