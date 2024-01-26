صندوق الاستثمارات العامة ينهي تسعير سندات اليورو الدولية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام تسعير طرحه من السندات الدولية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي)، ويأتي الطرح ضمن برنامج الصندوق لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع إستراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.

شرائح سندات اليورو

ويوزع الطرح على ثلاث شرائح وفق التالي:

– الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2029

– الثانية بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 10 سنوات، تستحق عام .2034

– الثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 5.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 30 سنة، تستحق عام2054.​

وأكد رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف: أن استمرار الطلب المرتفع من المؤسسات الاستثمارية العالمية، يؤكد نجاح إستراتيجيات الصندوق التمويلية متوسطة المدى، كما يأتي انعكاساً لمتانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني ودوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، ومكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكثرها تأثيراً.

تنويع موارد صندوق الاستثمارات العامة

وتمثّل القروض وأدوات الدين إحدى الموارد الأربعة لتمويل الصندوق الذي يحظى بتصنيف A1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما يحظى بتصنيف A+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.