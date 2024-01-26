Icon

ألفارو ميدران معتذرًا للجماهير: التعاون سيبقى في القلب Icon صندوق الاستثمارات العامة ينهي تسعير سندات اليورو الدولية Icon إيدي هاو يُعلق على إمكانية رحيل ميغيل ألميرون للشباب Icon جانغ هيون سو: أتمنى فوز الهلال بالدوري وآسيا Icon بيتسو موسيماني يقود أبها رسميًا Icon تسريب رسالة عبر سناب شات للأجهزة الأمنية يثير التساؤلات Icon برعاية ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل منصة إحسان السنوي Icon ألفارو ميدران اتفاقي رسميًا Icon الاتحاد يعرض 30 مليون يورو لضم موهبة يوفنتوس Icon هل رفض بيريز عودة كريم بنزيما للريال؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
على ثلاث شرائح بقيمة تعادل 5 مليارات دولار

صندوق الاستثمارات العامة ينهي تسعير سندات اليورو الدولية

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٣ مساءً
صندوق الاستثمارات العامة ينهي تسعير سندات اليورو الدولية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام تسعير طرحه من السندات الدولية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي)، ويأتي الطرح ضمن برنامج الصندوق لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع إستراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.

شرائح سندات اليورو

ويوزع الطرح على ثلاث شرائح وفق التالي:
– الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2029
– الثانية بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 10 سنوات، تستحق عام .2034
– الثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 5.6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 30 سنة، تستحق عام2054.​
وأكد رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف: أن استمرار الطلب المرتفع من المؤسسات الاستثمارية العالمية، يؤكد نجاح إستراتيجيات الصندوق التمويلية متوسطة المدى، كما يأتي انعكاساً لمتانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني ودوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، ومكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكثرها تأثيراً.

قد يهمّك أيضاً
أحلام : هدى حسين مدرسة رهف محمد الكبيرة

أحلام : هدى حسين مدرسة رهف محمد الكبيرة

موعد مباريات السبت في كأس أمم إفريقيا

موعد مباريات السبت في كأس أمم إفريقيا

تنويع موارد صندوق الاستثمارات العامة

وتمثّل القروض وأدوات الدين إحدى الموارد الأربعة لتمويل الصندوق الذي يحظى بتصنيف A1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما يحظى بتصنيف A+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا و أمريكا
السياحة والسفر

السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا...

السياحة والسفر
ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في الاتحاد
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في...

الرياضة
أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة الباحة
السعودية اليوم

أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة...

السعودية اليوم
الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة للأمم المتحدة
آخر الاخبار

الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة...

آخر الاخبار
حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن الدخل
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن...

حساب المواطن
قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية
حصاد اليوم

قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس
السعودية اليوم

فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس

السعودية اليوم