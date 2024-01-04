Icon

لقطات لتدفق السيول داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية Icon انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 215.58 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon طلاب يلتقون بمعلمهم بعد فراق 35 عاماً في حفر الباطن Icon المرور يحدد غرامة عدم إعطاء أفضلية لمركبات الطوارئ Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9 مناطق Icon بقيق تحتضن بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد اليوم Icon متى يلجأ الإنسان للطبيب لفحص ضغط الدم؟ Icon ضبط أكثر من 123 ألف علبة أفياش معدنية مغشوشة في الشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر الاكتتاب في أسهم جديدة

صندوق الاستثمارات يرفع نسبة ملكيته في “مبكو” إلى 23.08%

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
صندوق الاستثمارات يرفع نسبة ملكيته في “مبكو” إلى 23.08%
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة “الصندوق” اكتمال استثماره في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، الرائدة في صناعة وتدوير المنتجات الورقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتبلغ نسبة ملكيته 23.08%، عبر الاكتتاب في أسهم جديدة أصدرتها مبكو لزيادة رأس مالها.

ويهدف الصندوق من خلال استثماره إلى تمكين مبكو من رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية ودعم الاستدامة البيئية، عبر المنتجات القابلة للتدوير، ومن ضمنها المنتجات الورقية، بما يتماشى مع مستهدفات المملكة والصندوق في مجال الاستدامة.

قد يهمّك أيضاً
السلبية تحسم الشوط الأول بين الاتفاق والحزم

السلبية تحسم الشوط الأول بين الاتفاق والحزم

عرض رسمي من الأهلي لضم كيميتش

عرض رسمي من الأهلي لضم كيميتش

صندوق الاستثمارات يرفع نسبة ملكيته في مبكو

كما يسهم استثمار صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق إستراتيجية مبكو التوسعية، خاصة في مجالات التعبئة والتغليف، وصناعات منتجات البناء المتخصصة – مثل ألواح الجبس، مما يعزز سلاسل الإمداد المحلية لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية.

ويمتلك الصندوق محفظة استثمارية متنوعة في مشـــاريع التطويـــر العقـــاري والبناء والتشييد؛ بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة وجذب المستثمرين المحليين والدوليين والمساهمة في زيادة السعة التشغيلية وتبني أبرز التقنيات, حيث عمل صندوق الاستثمارات العامة على تمكين 13 قطاعاً حيوياً ذا أولوية في إستراتيجيته الاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتنويع الاقتصاد، ومن ضمنها قطاعات التجزئة والتشييد والبناء والتطوير العقاري.

وأوضح مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصندوق محمد الداود، أن استثمار الصندوق في شركة مبكو يعكس جاذبية فرص النمو في قطاعات واعدة، مثل إعادة التدوير والتجزئة ومواد البناء وغيرها, كما يمكّن الشركة من التوسع في أنشطتها الإنتاجية المستدامة، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة العالية وتعزيز نشاطاتها التصديرية.

إمكانات النمو الكبيرة في الأسواق المحلية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مبكو المهندس سامي الصفران: “سيُسهم استثمار الصندوق في تمكين مبكو من تنفيذ إستراتيجيتها للتوسع، والاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في الأسواق المحلية والإقليمية،

وتوفير المزيد من الفرص في ظل سعي مبكو لترسيخ ريادتها في القطاع, فيما تعمل مبكو من أجل نمو مستدام ومستقبل أفضل بفضل إستراتيجيتها التي تحقق التكامل بين نشاطي إنتاج الورق وإدارة المخلفات, كما تعزز الشركة استثمارها في القطاع من خلال مشاريع طموحة تدعم أهداف المملكة في الاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الدائري عبر إعادة التدوير وخفض الهدر وتحويل المخلفات إلى مصادر للطاقة لتلبية احتياجات أنشطتنا”.

ويوفر السوق السعودي فرصاً واعدة للاستثمار في المنتجات الورقية وصناعاتها، مثل ورق المناديل، بفضل نموها السريع وتوطين الإنتاج, وينسجم استثمار الصندوق في شركة مبكو مع أهدافه الإستراتيجية في دعم القطاع الخاص في المملكة؛ لتعزيز المحتوى المحلي، وزيادة المنتجات القابلة للتصدير والارتقاء بجودتها وتنافسيتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سالم الدوسري وميتروفيتش يزوران شباك الطائي بعد 30 دقيقة
الرياضة

سالم الدوسري وميتروفيتش يزوران شباك الطائي بعد...

الرياضة
وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

وظائف
طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم بواقع 3 مئوية
السعودية اليوم

طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم بواقع...

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ تشيلسي ضد كريستال بالاس
الرياضة

فوز ثمين لـ تشيلسي ضد كريستال بالاس

الرياضة
أغنى عائلات في العالم تضيف لثرواتها 1.5 تريليون دولار
السوق

أغنى عائلات في العالم تضيف لثرواتها 1.5...

السوق
الأهلي والاتحاد يحاولان حسم صفقة مودريتش في يناير
الرياضة

الأهلي والاتحاد يحاولان حسم صفقة مودريتش في...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
المالك: مشكلة الشباب واضحة وبيسكان أخذ فرصته
آخر الاخبار

المالك: مشكلة الشباب واضحة وبيسكان أخذ فرصته

آخر الاخبار

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه