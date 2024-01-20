صندوق الاستثمارات يضخ ملايين الدولارات في بطولات السباق الكهربائية

ضخت السعودية عشرات الملايين من الدولارات في بطولات السباق الكهربائية، عبر دعم بطولات السيارات والسيارات الرياضية متعددة الأغراض والقوارب، كجزء من سعيها لزيادة تواجدها في الأوساط وتعزيز مؤهلاتها الخضراء.

حصص كبيرة في مؤسسات سباقات السيارات

يملك صندوق الاستثمارات العامة، البالغة قيمة أصوله 600 مليار دولار، حصصاً كبيرة في شركة “فورمولا إي هولدينغز” (Formula E Holdings) التابعة لرجل أعمال السباقات أليخاندرو أجاج لونغو، وشركة “إكستريم إي” (Extreme E) الناشئة لسباقات السيارات الكهربائية الرياضية متعددة الأغراض على الطرق الوعرة، وسلسلة القوارب المحلقة الكهربائية “إي وان” (E1)، حسبما تظهر الإيداعات.

وتؤكد الاستثمارات كيف أصبحت السعودية مستثمراً في كل مجال تقريباً في الرياضة، من الغولف إلى كرة القدم إلى الملاكمة، وهو اتجاه يُظهر أن البلاد تسعى لبناء نفوذ ثقافي واقتصاد ما بعد النفط، وفقاً لـ “بلومبرغ”.

الاستثمار في فورمولا إي

ويمكن أن تكون المملكة العربية السعودية مصدراً قيماً للاستثمار المستقبلي لسلسلة (فورمولا إي)، وهي بديل كهربائي بالكامل للفورمولا 1، وفقاً لجيف دودز، الرئيس التنفيذي للفورمولا إي. وأوضح دودز أن أكبر مالكي الفورمولا إي، وهم “وارنر بروس ديسكوفري”، و”ليبرتي غلوبال” منفتحان للمستثمرين الاستراتيجيين لتسريع تطوير الامتياز والاستفادة من جماهير جديدة ومناطق جغرافية بعد بداية موسمها العاشر هذا الشهر، حسبما قال في مقابلة في المقر الرئيسي للشركة في لندن.

وقال دودز: “إذا كانت السعودية مهتمة بالاستثمار في الرياضة والاستدامة والابتكار، ولدينا علاقة رائعة معهم، فمن الواضح أننا سنجري محادثات معهم”. ومن المقرر أن يُقام السباقان القادمان للبطولة في مدينة الدرعية السعودية.

أسهم فورمولا إي الممتازة

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 5.5% من أسهم فورمولا إي الممتازة في هونغ كونغ، و9.6% من أسهمها العادية، وفقاً لحسابات الشركة، بقيمة 6.3 مليون يورو (6.9 مليون دولار). واستحوذ الصندوق على الأسهم في فبراير 2020.

من جهة أخرى، يمتلك الصندوق السيادي السعودي في شركة “إكستريم إي هونغ كونغ هولدينغز” (Extreme E Hong Kong Holdings)، وهي الشركة الأم لرياضة سباقات السيارات الرياضية متعددة الأغراض، جميع الأسهم العادية الممتازة من الفئة “A” بما يعادل 55% من إجمالي قيمة الأسهم، كما في سبتمبر 2023. وتبلغ قيمة هذه الحصة 50 مليون يورو، وفقاً لملف آخر.

دور صندوق الاستثمارات العامة

وفي الوقت نفسه، تظهر حسابات المملكة المتحدة أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك 50% من إجمالي عدد الأسهم في شركة “إليتكريك سي ريسنغ” (Electric Sea Racing)، المعروفة باسم “E1”.